Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Thị Lài

Họ tên: Thị Lài
Ngày sinh: 2007
Dân tộc: S’tiêng
Đơn vị: Vận động viên Vovinam đội tuyển quốc gia
Đơn vị giới thiệu: Bộ phận Tuyên giáo, Ban Công tác Đoàn
*Thành tích/Khen thưởng:
- Huy chương Vàng Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ 8 năm 2025 tại Indonesia, trở thành nhà vô địch thế giới ở tuổi 18.
- Huy chương Vàng Giải vô địch Vovinam quốc gia năm 2025.
- Huy chương Vàng Giải vô địch các đội mạnh Vovinam quốc gia năm 2025.
- Được vinh danh Thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2025.
- Được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương thanh niên tiêu biểu toàn quốc.
- Bằng khen của Liên đoàn Vovinam Việt Nam.
- Bằng khen của ngành Thể dục Thể thao.
- Năm 2024: Vô địch trẻ Vovinam; Vô địch quốc gia; Vô địch châu Á Vovinam, hoàn thành “cú hat-trick vô địch” khi mới 17 tuổi.
- Nhà vô địch thế giới Vovinam 2025, đại diện tiêu biểu của thế hệ vận động viên trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế, góp phần khẳng định vị thế Vovinam Việt Nam.