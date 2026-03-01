Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Quang Thuấn

Họ tên: Nguyễn Quang Thuấn
Ngày sinh: 2006
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Vận động viên Đội tuyển bơi quốc gia Việt Nam
Đơn vị giới thiệu: Bộ phận Tuyên giáo, Ban Công tác Đoàn
*Thành tích/Khen thưởng:
- Huy chương Vàng nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam tại SEA Games 33 — lần đầu tiên giành Huy chương Vàng SEA Games và phá kỷ lục cá nhân.
- Huy chương Đồng nội dung 200m ngửa tại SEA Games 33 (tổng cộng: 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng).
- Giải vô địch bơi học sinh Đông Nam Á năm 2024: giành 5 Huy chương Vàng, phá 4 kỷ lục giải đấu, trở thành vận động viên xuất sắc nhất giải.
- Giải vô địch quốc gia: giành Huy chương Vàng các nội dung 200m bướm, 200m hỗn hợp cá nhân, 400m hỗn hợp cá nhân, 800m tự do, khẳng định vị thế vận động viên trẻ hàng đầu Việt Nam.
- Huy chương Vàng SEA Games 33; Huy chương Bạc SEA Games 32.
- Huy chương Vàng giải quốc tế trẻ Đông Nam Á.
- Nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Bơi Việt Nam.
- SEA Games 32 năm 2023: Huy chương Bạc nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam.
- Giành nhiều Huy chương Vàng tại một số giải vô địch quốc gia và nhiều huy chương tại các giải trẻ quốc tế.
- Đại diện Việt Nam thi đấu tại Giải vô địch thế giới bơi lội.
- Đại diện Việt Nam tham dự một số kỳ SEA Games và các giải quốc tế, được đánh giá là một trong những vận động viên trẻ triển vọng nhất của bơi lội Việt Nam.