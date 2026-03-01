Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Tứ Cường

Thanh Huyền
TPO - LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO – Vovinam

thaytto-1763025362253426509101-1.jpg

Họ tên: Nguyễn Tứ Cường

Ngày sinh: 12/04/1999
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên – Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Bình Chánh; Thành viên Đội tuyển Vovinam quốc gia Đơn vị giới thiệu: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

*Thành tích/Khen thưởng:

- Huy chương Vàng Giải vô địch Vovinam Thế giới năm 2025.

- Huy chương Vàng nội dung Thập thế bát thức quyền nam tại Giải Thể thao Vovinam Thế giới lần thứ 8 năm 2025 (Bali, Indonesia).

- Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025.

- Kiện tướng quốc tế môn Vovinam năm 2025.

- Huy chương Vàng Giải vô địch Vovinam châu Á năm 2024.

- Huy chương Vàng nội dung Ngũ môn quyền nam tại Giải vô địch Vovinam châu Á lần thứ 5 năm 2024.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh vì thành tích tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024.

- Huy chương Bạc nội dung Ngũ môn quyền nam tại Giải vô địch Vovinam Đông Nam Á năm 2023.

- Huy chương Vàng Giải vô địch Vovinam Thế giới năm 2023.

- Huy chương Bạc SEA Games 32 năm 2023.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Vovinam Thế giới năm 2023.

- Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì thành tích tại SEA Games 32 năm 2023.

- Huy chương Vàng Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2022.

Thanh Huyền
