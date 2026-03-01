Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Tứ Cường

Họ tên: Nguyễn Tứ Cường Ngày sinh: 12/04/1999

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên – Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Bình Chánh; Thành viên Đội tuyển Vovinam quốc gia Đơn vị giới thiệu: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

*Thành tích/Khen thưởng:

- Huy chương Vàng Giải vô địch Vovinam Thế giới năm 2025.

- Huy chương Vàng nội dung Thập thế bát thức quyền nam tại Giải Thể thao Vovinam Thế giới lần thứ 8 năm 2025 (Bali, Indonesia).

- Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025.

- Kiện tướng quốc tế môn Vovinam năm 2025.

- Huy chương Vàng Giải vô địch Vovinam châu Á năm 2024.

- Huy chương Vàng nội dung Ngũ môn quyền nam tại Giải vô địch Vovinam châu Á lần thứ 5 năm 2024.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh vì thành tích tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024.

- Huy chương Bạc nội dung Ngũ môn quyền nam tại Giải vô địch Vovinam Đông Nam Á năm 2023.

- Huy chương Vàng Giải vô địch Vovinam Thế giới năm 2023.

- Huy chương Bạc SEA Games 32 năm 2023.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Vovinam Thế giới năm 2023.

- Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì thành tích tại SEA Games 32 năm 2023.

- Huy chương Vàng Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2022.