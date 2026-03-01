Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Hà Thị Linh

Họ tên: Hà Thị Linh
Ngày sinh: 18/01/1993
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội
Đơn vị giới thiệu: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
*Thành tích/Khen thưởng:
- Năm 2025: Huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan; Huy chương đồng Giải Vô địch thế giới 2025.
- Năm 2024: Vượt qua vòng loại giành vé tham dự Olympic Paris tại Pháp; Huy chương bạc Giải Vô địch châu Á 2024.
- Năm 2023: Huy chương vàng SEA Games 32 tại Campuchia.
- Huy chương vàng Giải Vô địch các đội mạnh các năm 2023, 2024, 2025.
- Huy chương vàng Giải Vô địch toàn quốc các năm 2023, 2024.
- Năm 2022: Huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025.
- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội các năm 2022, 2023, 2024, 2025.
- Danh hiệu Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2024.
- Danh hiệu Vận động viên tiêu biểu môn Boxing của Ủy ban Olympic Việt Nam.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2023.