Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Hà Thị Linh

Họ tên: Hà Thị Linh

Ngày sinh: 18/01/1993

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội

Đơn vị giới thiệu: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam