Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Hà Thị Linh

Thanh Huyền

TPO - LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO – Boxing

7414-17661877923751292392414-80.jpg

Họ tên: Hà Thị Linh
Ngày sinh: 18/01/1993
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội
Đơn vị giới thiệu: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

*Thành tích/Khen thưởng:

  • Năm 2025: Huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan; Huy chương đồng Giải Vô địch thế giới 2025.
  • Năm 2024: Vượt qua vòng loại giành vé tham dự Olympic Paris tại Pháp; Huy chương bạc Giải Vô địch châu Á 2024.
  • Năm 2023: Huy chương vàng SEA Games 32 tại Campuchia.
  • Huy chương vàng Giải Vô địch các đội mạnh các năm 2023, 2024, 2025.
  • Huy chương vàng Giải Vô địch toàn quốc các năm 2023, 2024.
  • Năm 2022: Huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc.
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025.
  • Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội các năm 2022, 2023, 2024, 2025.
  • Danh hiệu Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2024.
  • Danh hiệu Vận động viên tiêu biểu môn Boxing của Ủy ban Olympic Việt Nam.
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2023.
Thanh Huyền
