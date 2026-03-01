Giới trẻ đổ về tọa độ 'sống ảo' mới dưới chân đèo Hải Vân

TPO - Những ngày gần đây, khu vực cảng Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng), nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân, bất ngờ trở thành “tọa độ sống ảo” mới thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến check-in, vui chơi và ngắm cảnh.
Đông đảo bạn trẻ tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa khung cảnh thiên nhiên ấn tượng.
Vào dịp cuối tuần, lượng người đổ về khu vực cảng tăng cao. Nhiều nhóm bạn mang theo nước uống, trải bạt ngồi trò chuyện, ngắm biển và chụp hình. Không ít cặp đôi cũng chọn nơi đây làm bối cảnh lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm.
Sự lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội đã góp phần đưa khu vực cảng Liên Chiểu trở thành điểm hẹn mới của giới trẻ.