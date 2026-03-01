Giới trẻ đổ về tọa độ 'sống ảo' mới dưới chân đèo Hải Vân

TPO - Những ngày gần đây, khu vực cảng Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng), nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân, bất ngờ trở thành “tọa độ sống ảo” mới thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến check-in, vui chơi và ngắm cảnh.