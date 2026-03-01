Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Giới trẻ đổ về tọa độ 'sống ảo' mới dưới chân đèo Hải Vân

Duy Quốc

TPO - Những ngày gần đây, khu vực cảng Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng), nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân, bất ngờ trở thành “tọa độ sống ảo” mới thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến check-in, vui chơi và ngắm cảnh.

Giới trẻ thích thú check-in tọa độ "sống ảo" mới dưới chân đèo Hải Vân. Video: Duy Quốc
tp-canglienchieu.jpg
Theo ghi nhận của PV, từ đầu giờ chiều, nhiều nhóm bạn trẻ rủ nhau đổ về khu vực cảng Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng), nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân, để vui chơi, chụp ảnh và chờ đón khoảnh khắc hoàng hôn﻿ buông xuống. Ảnh: Duy Quốc
tp-canglienchieu-1.jpg
Dù đang trong quá trình thi công, khu vực cảng Liên Chiểu vẫn thu hút đông người đến check-in, vui chơi nhờ sở hữu vị trí đắc địa với tầm nhìn bao quát vịnh Đà Nẵng, phía trước là biển rộng, phía sau tựa lưng vào chân đèo Hải Vân hùng vĩ.
tp-canglienchieu1.jpg
Bạn Đỗ Thanh Tuyền (trú phường An Khê) cho biết, thời gian gần đây, khu vực cảng Liên Chiểu nằm dưới chân đèo Hải Vân thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ﻿, đến tham quan, chụp ảnh. “Em biết đến địa điểm này qua mạng xã hội. Thấy nhiều người chia sẻ hình ảnh đẹp nên rủ bạn tìm đến. Khung cảnh thực tế ở đây còn ấn tượng hơn trong ảnh, nhìn rất mê”, Tuyền chia sẻ.
tp-canglienchieu-8.jpg
Theo Tuyền, khu vực này có nhiều góc chụp đa dạng, từ background﻿biển trời rộng mở đến những góc cầu cảng mang phong cách công nghiệp cá tính. Chỉ cần chọn thời điểm nắng đẹp hoặc lúc chiều buông, ánh hoàng hôn phủ nhẹ lên mặt nước là đã có thể ghi lại những bức hình đẹp.
tp-canglienchieu-12.jpg
tp-canglienchieu-11.jpg
tp-canglienchieu-5.jpg
Đông đảo bạn trẻ tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa khung cảnh thiên nhiên ấn tượng.
tp-canglienchieu-17.jpg
Bạn Khánh Ly – sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho biết đây là lần đầu tiên ghé khu vực này sau khi thấy bạn bè chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. “Khung cảnh ở đây thật sự rất đẹp, mang hơi hướng trời Tây nên nhanh chóng gây sốt. Có những góc nhìn giống các bến cảng ở nước ngoài, vừa hiện đại vừa phóng khoáng. Chỉ cần đứng vào là có ngay ảnh đẹp”, Ly chia sẻ.
tp-canglienchieu-3.jpg
tp-canglienchieu-16.jpg
Vào dịp cuối tuần, lượng người đổ về khu vực cảng tăng cao. Nhiều nhóm bạn mang theo nước uống, trải bạt ngồi trò chuyện, ngắm biển và chụp hình. Không ít cặp đôi cũng chọn nơi đây làm bối cảnh lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm.
tp-canglienchieu-7.jpg
tp-canglienchieu-10.jpg
Sự lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội đã góp phần đưa khu vực cảng Liên Chiểu trở thành điểm hẹn mới của giới trẻ.
tp-canglienchieu-18.jpg
Với lợi thế cảnh sắc tự nhiên kết hợp không gian cảng biển độc đáo, khu vực cảng Liên Chiểu hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm đến được giới trẻ Đà Nẵng và du khách tìm đến trong thời gian tới.
Duy Quốc
