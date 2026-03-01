Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Thị Huỳnh Khuyên

TPO - LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

z7568769184580-7bf3717f2927f2821306a75fa6e236b7.jpg

Họ tên: Nguyễn Thị Huỳnh Khuyên
Năm sinh: 1997
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Quới
Đơn vị giới thiệu: BCH Đoàn xã Phú Quới

*Thành tích/Khen thưởng:

• Hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn xã Phú Quới. Tiêu biểu như chuỗi hoạt động “Bữa sáng 0 đồng” vào sáng thứ 3 hằng tuần trao tặng 100 suất bánh mì, nước suối cho người lao động, học sinh, người có hoàn cảnh khó khăn; chương trình “Mái tóc xinh – Tự tin đến trường” tổ chức hớt tóc miễn phí cho học sinh tiểu học; những hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, bảo vệ cảnh quan nông thôn, tham gia xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên.

• Mô hình “Sân chơi thiếu nhi” làm bằng vỏ xe là một trong những mô hình phòng chống rác thải nhựa tại địa phương, góp phần tạo sân chơi cho học sinh tại trường Tiểu học với những hạng mục như cầu tuột, xích đu, bập bênh.

• Mô hình “Tuyến đèn đường” năng lượng mặt trời tại địa bàn khu dân cư.

• Những hoạt động tham gia đã mang lại giá trị thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần, hỗ trợ kịp thời cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh trên địa bàn; đồng thời góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần sẻ chia trong đoàn viên thanh niên, tạo môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành cho lực lượng trẻ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của tổ chức Đoàn trong cộng đồng.

• Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và gương mẫu trong công việc, đồng chí tạo được sự lan tỏa tích cực, truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên tham gia những phong trào tình nguyện vì cộng đồng; là tấm gương tiêu biểu về cán bộ Đoàn trẻ dám nghĩ dám làm, luôn đặt lợi ích của tập thể và xã hội lên hàng đầu, góp phần khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ địa phương.

• Được đoàn cấp trên và chính quyền địa phương ghi nhận, tặng Giấy khen cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024.

#Hoạt động xã hội và từ thiện #Phong trào tình nguyện tuổi trẻ #Xây dựng nông thôn mới #Nguyễn Thị Huỳnh Khuyên #Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

