Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Tấn Sang

Họ tên: Nguyễn Tấn Sang Ngày sinh: 31/10/1999

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Vận động viên Đội tuyển Pencak Silat Quốc gia – Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Sinh viên Khoa Huấn luyện Thể thao, Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Đơn vị giới thiệu: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

*Thành tích/Khen thưởng:

- Huy chương Vàng Giải vô địch quốc gia năm 2025.

- Huy chương Vàng Giải vô địch châu Á năm 2025.

- Huy chương Vàng SEA Games 33 năm 2025.

- Được tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu năm 2025.

- Giải thưởng “Thanh niên Sống đẹp” năm 2025.

- Huân chương Lao động hạng Nhì vì thành tích Huy chương Vàng Giải vô địch châu Á năm 2025.

- Huy chương Vàng Giải vô địch Thế giới năm 2024 tại UAE.

- Huy chương Vàng Giải vô địch quốc gia năm 2024 hạng cân 80 kg.

- Huân chương Lao động hạng Nhất vì thành tích Huy chương Vàng Giải vô địch Pencak Silat Thế giới năm 2024.

- Huy chương Vàng SEA Games 31 năm 2022.

- Huy chương Vàng Giải vô địch Đông Nam Á năm 2022.

- Huy chương Vàng SEA Games 32 năm 2023.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích thi đấu xuất sắc tại SEA Games 31 và SEA Games 32.

- Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì thành tích thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch Pencak Silat châu Á.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh vì thành tích Huy chương Vàng Pencak Silat tại SEA Games 31, 32.