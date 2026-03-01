Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Dân Hà Nội được phép xây mới nhà ở trên bãi sông?

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự thảo luật quy định trên bãi sông được phép tồn tại khu vực dân cư hiện hữu và xây dựng mới công trình, nhà ở với tỷ lệ phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ.

Bộ Tư pháp và thành phố Hà Nội đang phối hợp xây dựng dự thảo Luật Thủ đô 2024 (sửa đổi) với nhiều điểm mới.

Điều 28 dự thảo luật cho phép HĐND TP. Hà Nội quy định cơ chế, chính sách phát triển, khai thác, sử dụng đất đai trên địa bàn.

tp-1.jpg
Căn nhà tại Tổ dân phố Đoàn Kết, phường Chương Mỹ thuộc hành lang thoát lũ nên không được xây mới.

Cụ thể, theo quy định trên bãi sông được phép tồn tại một số khu vực dân cư hiện hữu và được phép xây dựng mới công trình, nhà ở với tỷ lệ thích hợp theo quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê và quy hoạch khác có liên quan.

Các khu vực bãi sông, bãi nổi còn lại được phép xây dựng các công trình dành cho không gian công cộng, công trình phục vụ mục đích công cộng nhưng không tôn cao bãi sông, bãi nổi để đảm bảo yêu cầu không làm cản trở dòng chảy (điểm C, khoản 1, Điều 28).

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng quy định hình thức sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê để sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm...phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch xây dựng, quy hoạch khác có liên quan.

Được biết, trên địa bàn Hà Nội hiện có nhiều khu vực ven đê thuộc khu vực hành lang thoát lũ nên người dân không được xây dựng mới nhà cửa (như Tổ dân phố Đoàn Kết, Phú Mỹ, Hòa Bình, Phượng Bãi thuộc phường Chương Mỹ, Hà Nội). Đất đai của người dân các khu vực này không thể giao dịch, không được phép xây mới dù nhà cửa đã sập xệ, xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Do đó, người dân các khu vực này mong muốn nhà nước, thành phố có chính sách phù hợp, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Thanh Hiếu
#Xây nhà #Bãi sông #Hành lang thoát lũ #Dự thảo luật Thủ đô #Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục