Dân Hà Nội được phép xây mới nhà ở trên bãi sông?

TPO - Dự thảo luật quy định trên bãi sông được phép tồn tại khu vực dân cư hiện hữu và xây dựng mới công trình, nhà ở với tỷ lệ phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ.

Bộ Tư pháp và thành phố Hà Nội đang phối hợp xây dựng dự thảo Luật Thủ đô 2024 (sửa đổi) với nhiều điểm mới.

Điều 28 dự thảo luật cho phép HĐND TP. Hà Nội quy định cơ chế, chính sách phát triển, khai thác, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Căn nhà tại Tổ dân phố Đoàn Kết, phường Chương Mỹ thuộc hành lang thoát lũ nên không được xây mới.

Cụ thể, theo quy định trên bãi sông được phép tồn tại một số khu vực dân cư hiện hữu và được phép xây dựng mới công trình, nhà ở với tỷ lệ thích hợp theo quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê và quy hoạch khác có liên quan.

Các khu vực bãi sông, bãi nổi còn lại được phép xây dựng các công trình dành cho không gian công cộng, công trình phục vụ mục đích công cộng nhưng không tôn cao bãi sông, bãi nổi để đảm bảo yêu cầu không làm cản trở dòng chảy (điểm C, khoản 1, Điều 28).

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng quy định hình thức sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê để sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm...phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch xây dựng, quy hoạch khác có liên quan.

Được biết, trên địa bàn Hà Nội hiện có nhiều khu vực ven đê thuộc khu vực hành lang thoát lũ nên người dân không được xây dựng mới nhà cửa (như Tổ dân phố Đoàn Kết, Phú Mỹ, Hòa Bình, Phượng Bãi thuộc phường Chương Mỹ, Hà Nội). Đất đai của người dân các khu vực này không thể giao dịch, không được phép xây mới dù nhà cửa đã sập xệ, xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Do đó, người dân các khu vực này mong muốn nhà nước, thành phố có chính sách phù hợp, giúp người dân ổn định cuộc sống.