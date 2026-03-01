Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Quả bom 'khủng' còn nguyên kíp nổ nằm dưới móng nhà dân

Ngọc Tú
TPO - Trong lúc đào móng xây nhà, ông Cương (trú xã Quỳnh Sơn, Nghệ An) bất ngờ phát hiện một quả bom nặng 350 kg còn nguyên kíp nổ nằm sâu dưới mặt đất khoảng 1,5 m.

Ngày 1/3, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Sơn tiến hành nổ tiêu hủy thành công quả bom nặng khoảng 350 kg còn nguyên kíp nổ sót lại sau chiến tranh.

642797897-34165439796404690-6599379265374675354-n.jpg
Quả bom nằm sâu dưới móng nhà của gia đình ông Vũ Trọng Cương.

Ngày 23/2, ông Vũ Trọng Cương (trú thôn 12 Quỳnh Lâm, xã Quỳnh Sơn) đào móng xây nhà thì phát hiện một vật thể lớn hình trụ bằng kim loại nghi là bom. Thời điểm phát hiện, vật thể này nằm sâu dưới đất khoảng 1,5 m, xung quanh có nhiều nhà dân đang sinh sống.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Sơn lập tức cử lực lượng đến xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định vật thể trên là quả bom còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh. Quả bom là loại bom phá, có ký hiệu MK-82, đường kính 20 cm, dài 155 cm, nặng khoảng 350 kg, còn nguyên kíp nổ. Loại bom này có sức công phá mạnh và nguy hiểm.

644024618-34165438913071445-2288549437315480844-n.jpg
644239577-34165440206404649-3817843533787402595-n.jpg
Quả bom được vận chuyển đi tiêu hủy trong rừng.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa khu vực nói trên, tổ chức canh trực 24/24 giờ, không để người và gia súc đến gần.

Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An sau đó đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, phối hợp với địa phương di chuyển quả bom đến khu vực thôn 5 Ngọc Sơn (xã Quỳnh Sơn) để tiêu huỷ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

643758416-34165440783071258-8697936018405709935-n.jpg
Quả bom đã được hủy nổ tiêu hủy thành công, đảm bảo an toàn.
Ngọc Tú
