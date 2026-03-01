Những lá phiếu đặc biệt trên thềm lục địa phía Nam

TPO - Sáng 1/3, hải trình của Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân sau 3 ngày xuất phát đã có mặt tại Cụm Ba Kè, để tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9.

Theo Vùng 2 Hải quân, sau khi đến bãi cạn Ba Kè, đoàn công tác số 1 của Tổ bầu cử sớm do Đại tá Lê Hồng Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân (Tổ trưởng tổ bầu cử) đã tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Cử tri tàu Hải An 68 tìm hiểu các ứng viên đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 được niêm yết trên tàu Trường Sa 04.

Sau lễ tưởng niệm, tổ xuồng của tàu Trường Sa 04 đã cơ động, đón các thuyền viên trên tàu Hải An 68 qua tàu để các cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong công tác bầu cử.

Chia sẻ về cảm nhận lần đầu tiên được bầu cử trên biển, anh Võ Tá Thanh - thuyền viên tàu Hải An 68 cho hay, tàu anh đã đi biển hơn một tháng qua và dự kiến sẽ không có mặt ở đất liền trong ngày bầu cử, nên tàu đã liên hệ với Tàu Trường Sa 04 để được bầu cử sớm trên biển.

“Được bầu cử sớm trên tàu của Hải quân, chúng tôi rất phấn khởi. Bước chân lên tàu, không gian trang trí, cùng những khúc hát về cuộc bầu cử chẳng khác gì đất liền, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về các ứng cử viên và có sự lựa chọn của riêng mình”, anh Thanh chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc, thuyền viên trẻ Hồ Viết Huy của tàu Hải An 68 nói: “Đây là lần đầu tôi được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, lại được bầu cử sớm trên biển, tôi rất ấn tượng và cảm thấy rất ý nghĩa. Hy vọng những đại biểu trúng cử sẽ cống hiến hết mình vì sự phát triển của đất nước”.

Cử tri tàu Hải An 68 thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trên tàu Trường Sa 04.

Kết thúc bầu cử sớm trên tàu, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ các vật chất, trang bị, cùng xuồng cơ động lên nhà giàn DK1/9. Băng rôn, khẩu hiệu, biển, bảng, danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên và đặc biệt là thùng phiếu được Tổ bầu cử triển khai đầy đủ như trên đất liền.

Chỉ trong thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9 đã trang trí xong phòng bầu cử. Lễ khai mạc được tiến hành với đầy đủ nghi thức chào cờ, hát quốc ca giữa biển khơi, khiến cho không khí bầu cử trở nên trang trọng và ý nghĩa đối với mỗi cử tri.

Sau khi nghe quán triệt, hướng dẫn cụ thể các thể lệ, quy định công tác bầu cử, các cử tri đã nghiên cứu kỹ về các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 và tiến hành bỏ phiếu theo đúng trình tự, quy định.

Trước đó, trên chuyến hải trình đến với Cụm Ba Kè, ngày 27/2, Tổ bầu cử đã tiến hành tổ chức bầu cử cho các cử tri của 4 tàu thuộc Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 (Quân chủng Hải quân) đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mỏ Bạch Hổ.

Tổ bầu cử mang thùng phiếu và vật tư trang bị lên nhà giàn DK1/9.

Công tác trang trí trên nhà giàn DK1/9 được triển khai đầy đủ và nhanh chóng.