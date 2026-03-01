Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Những lá phiếu đặc biệt trên thềm lục địa phía Nam

Nguyễn Minh - Văn Đường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 1/3, hải trình của Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân sau 3 ngày xuất phát đã có mặt tại Cụm Ba Kè, để tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9.

Theo Vùng 2 Hải quân, sau khi đến bãi cạn Ba Kè, đoàn công tác số 1 của Tổ bầu cử sớm do Đại tá Lê Hồng Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân (Tổ trưởng tổ bầu cử) đã tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

bau-cu-som-2026-1.jpg
Cử tri tàu Hải An 68 tìm hiểu các ứng viên đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 được niêm yết trên tàu Trường Sa 04.

Sau lễ tưởng niệm, tổ xuồng của tàu Trường Sa 04 đã cơ động, đón các thuyền viên trên tàu Hải An 68 qua tàu để các cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong công tác bầu cử.

Chia sẻ về cảm nhận lần đầu tiên được bầu cử trên biển, anh Võ Tá Thanh - thuyền viên tàu Hải An 68 cho hay, tàu anh đã đi biển hơn một tháng qua và dự kiến sẽ không có mặt ở đất liền trong ngày bầu cử, nên tàu đã liên hệ với Tàu Trường Sa 04 để được bầu cử sớm trên biển.

“Được bầu cử sớm trên tàu của Hải quân, chúng tôi rất phấn khởi. Bước chân lên tàu, không gian trang trí, cùng những khúc hát về cuộc bầu cử chẳng khác gì đất liền, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về các ứng cử viên và có sự lựa chọn của riêng mình”, anh Thanh chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc, thuyền viên trẻ Hồ Viết Huy của tàu Hải An 68 nói: “Đây là lần đầu tôi được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, lại được bầu cử sớm trên biển, tôi rất ấn tượng và cảm thấy rất ý nghĩa. Hy vọng những đại biểu trúng cử sẽ cống hiến hết mình vì sự phát triển của đất nước”.

bau-cu-som-2026-2.jpg
bau-cu-som-2026-3.jpg
Cử tri tàu Hải An 68 thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trên tàu Trường Sa 04.

Kết thúc bầu cử sớm trên tàu, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ các vật chất, trang bị, cùng xuồng cơ động lên nhà giàn DK1/9. Băng rôn, khẩu hiệu, biển, bảng, danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên và đặc biệt là thùng phiếu được Tổ bầu cử triển khai đầy đủ như trên đất liền.

Chỉ trong thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9 đã trang trí xong phòng bầu cử. Lễ khai mạc được tiến hành với đầy đủ nghi thức chào cờ, hát quốc ca giữa biển khơi, khiến cho không khí bầu cử trở nên trang trọng và ý nghĩa đối với mỗi cử tri.

Sau khi nghe quán triệt, hướng dẫn cụ thể các thể lệ, quy định công tác bầu cử, các cử tri đã nghiên cứu kỹ về các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 và tiến hành bỏ phiếu theo đúng trình tự, quy định.

Trước đó, trên chuyến hải trình đến với Cụm Ba Kè, ngày 27/2, Tổ bầu cử đã tiến hành tổ chức bầu cử cho các cử tri của 4 tàu thuộc Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 (Quân chủng Hải quân) đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mỏ Bạch Hổ.

bau-cu-som-2026-4.jpg
Tổ bầu cử mang thùng phiếu và vật tư trang bị lên nhà giàn DK1/9.
bau-cu-som-2026-6.jpg
Công tác trang trí trên nhà giàn DK1/9 được triển khai đầy đủ và nhanh chóng.
bau-cu-som-2026-5.jpg
bau-cu-som-2026-7.jpg
bau-cu-som-2026-8.jpg
Công tác bầu cử tại nhà giàn DK1/9 diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình và quy định bầu cử.
Nguyễn Minh - Văn Đường
#Những lá phiếu đặc biệt trên thềm lục địa phía Nam #Tổ bầu cử sớm #Vùng 2 Hải quân #Quân chủng Hải quân #Cụm Ba Kè #bỏ phiếu sớm #cử tri #tàu Hải An 68 #Nhà giàn DK1/9 #bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục