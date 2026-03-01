Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Mỹ phát cảnh báo an ninh trên toàn cầu đối với công dân

Quỳnh Như

TPO - Trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông leo thang, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh toàn cầu cho người Mỹ trên toàn thế giới.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ, sau khi phát động các chiến dịch quân sự tại Iran, người Mỹ trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Trung Đông, nên tuân theo hướng dẫn trong các cảnh báo an ninh mới nhất do đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ sở tại ban hành.

Bộ Ngoại giao lưu ý khả năng gián đoạn đi lại do việc đóng cửa không phận định kỳ và khuyến nghị người dân hết sức thận trọng.

Ngày 28/2, Mỹ phối hợp với Israel tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Để đáp trả, lực lượng vũ trang Iran đã tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông và không loại trừ khả năng tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự.

Theo dự báo từ Washington, chiến dịch quân sự có thể kéo dài nhiều ngày và ảnh hưởng trên phạm vi rộng tại Trung Đông. Công dân Mỹ được khuyến cáo theo dõi sát các thông tin cập nhật từ nguồn chính thức và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn.

Trước đó, kênh truyền thông Al Jazeera đưa tin Iran tuyên bố bắt đầu một chiến dịch đáp trả quân sự quy mô lớn sau vụ ám sát nhằm vào lãnh tụ tối cao của nước này, Ali Khamenei.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo ra tuyên bố sẽ tiến hành đáp trả trên diện rộng, với các mục tiêu không chỉ bao gồm cơ sở của Israel mà còn cả hạ tầng quân sự của Mỹ trong khu vực.

"Đây sẽ là chiến dịch tấn công mạnh mẽ nhất trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đối phương bị đánh bại", tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nêu rõ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran bác bỏ các nỗ lực giải quyết bằng con đường ngoại giao ở thời điểm hiện tại, đồng thời gọi vụ ám sát là hành động nghiêm trọng cần được đáp trả bằng biện pháp quân sự.

Quỳnh Như
