Tổng thống Iran Pezeshkian: Đáp trả là 'quyền và nghĩa vụ' của đất nước

TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Iran coi việc trả đũa các cuộc tấn công của Israel và Mỹ là “quyền và nghĩa vụ chính đáng” của nước này.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố trên truyền thông nhà nước Iran, Tổng thống Pezeshkian bày tỏ đau buồn trước sự ra đi của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

“Iran coi việc trả thù những người gây ra tội ác này là nghĩa vụ và quyền lợi chính đáng. Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này bằng tất cả sức mạnh của mình”, ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran cũng gọi vụ ám sát ông Khamenei là lời tuyên chiến chống lại người Hồi giáo trên toàn thế giới.

"Vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran, một nhà lãnh đạo nổi bật của thế giới Shia, là một lời tuyên chiến công khai của Mỹ và Israel chống lại người Hồi giáo, đặc biệt là người Shia trên toàn thế giới".

Phó Tổng thống thứ nhất của Iran - Mohammadreza Aref - đã yêu cầu các bộ trưởng và thống đốc đảm bảo hoạt động hành chính của đất nước không bị gián đoạn trong thời chiến.

Cùng ngày, hãng tin ISNA đưa tin Giáo sĩ Alireza Arafi (67 tuổi) được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Lãnh đạo Iran, một cơ quan có nhiệm vụ thực hiện vai trò của nhà lãnh đạo tối cao cho đến khi Hội đồng Chuyên gia bầu ra một nhà lãnh đạo mới.

Ông Arafi sẽ tham gia Hội đồng Lãnh đạo lâm thời cùng với Tổng thống Masoud Pezeshkian và Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei.

Sáng 1/3, Iran tuyên bố tiến hành đợt phản công quy mô lớn tiếp theo nhằm vào 27 căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông và các mục tiêu ở Israel.

Bộ Quốc phòng Qatar cho biết, không quân nước này đã đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái phóng từ Iran. Kuwait xác nhận, hệ thống phòng không đã đẩy lùi “một số mục tiêu trên không”. Bahrain cũng tuyên bố đã bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái do Iran phóng. Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong.

Khói bốc lên từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) ngày 1/3 khi Iran tiến hành cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ của Mỹ. (Ảnh: AP)