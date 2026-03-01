Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Nga Putin lên tiếng về sự ra đi của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và các thành viên gia đình ông là hành động vi phạm chuẩn mực đạo đức và luật pháp quốc tế.

6953ea36f7764479b94e39e8.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Trong bức thư gửi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian được Điện Kremlin công bố, Tổng thống Nga Putin viết: “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và các thành viên gia đình ông trong một vụ sát hại vi phạm mọi chuẩn mực đạo đức nhân loại và luật pháp quốc tế”.

“Ở nước Nga, ông Khamenei sẽ được nhớ đến như một chính khách xuất chúng, người đã có đóng góp cá nhân to lớn vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị Nga - Iran, và đưa mối quan hệ này lên tầm đối tác chiến lược toàn diện”, ông Putin nói.

“Các ngài hãy chuyển lời chia buồn và sự ủng hộ chân thành nhất của tôi đến gia đình và bạn bè của Lãnh tụ tối cao, đến chính phủ và toàn thể nhân dân Iran”.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran xác nhận, Lãnh tụ Ali Khamenei đã thiệt mạng hôm 28/2 trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ, hưởng thọ 86 tuổi.

Truyền thông Iran ngày 1/3 công bố những bức ảnh cho thấy đông đảo người dân nước này xuống đường để bày tỏ sự thương tiếc Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

69a3f05453ddb298d264fde9.jpg
69a3efae53ddb298d264fde6.jpg
69a3ef6753ddb298d264fde3.jpg
69a3ef26e153e2baf185c472.jpg
Người dân Iran tiếc thương Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Mátxcơva và Tehran từ lâu là đồng minh quan trọng. Bộ Ngoại giao Nga đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, gọi đó là một “bước đi liều lĩnh” và “hành động gây hấn vũ trang vô cớ”.

Tại Iraq - nơi đa số dân cư theo đạo Hồi dòng Shia, chính quyền đã tuyên bố ba ngày quốc tang để tưởng nhớ ông Ali Khamenei.

Những người biểu tình ủng hộ Iran cũng tập trung bên ngoài Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad của Iraq, nơi đặt Đại sứ quán Mỹ.

Phản ứng của Trung Quốc, Triều Tiên

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gọi cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran là “không thể chấp nhận được” và lên án “hành động giết hại một nhà lãnh đạo của quốc gia có chủ quyền và kích động lật đổ chế độ”.

Trung Quốc hết sức lo ngại “tình hình ở Trung Đông có thể bị đẩy vào vực thẳm nguy hiểm”, ông Vương Nghị nói hôm 1/3 trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ngoại trưởng Vương Nghị cũng lập luận rằng các hành động của Mỹ và Israel “vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế”. Ông nhắc lại lập trường của Trung Quốc là kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự.

Từ Bình Nhưỡng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố, rằng các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran và chiến dịch quân sự của Mỹ là bất hợp pháp, vi phạm chủ quyền quốc gia.

Minh Hạnh
Reuters
#Iran #Mỹ #Israel #Nga #Tổng thống Nga Vladimir Putin

