Iran khai hoả hơn 1.200 tên lửa

Quỳnh Như

TPO - Iran đã liên tiếp tấn công Israel bằng loạt tên lửa để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Tehran, trong bối cảnh cả hai bên đều tuyên bố leo thang xung đột và căng thẳng khu vực gia tăng.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), còi báo động không kích đã vang lên trên khắp cả nước khi các tên lửa được phóng từ Iran. Hệ thống cảnh báo sớm được kích hoạt trên điện thoại di động, buộc hàng triệu người dân phải xuống hầm trú ẩn. IDF cho biết đây là lần thứ 20 trong vòng 24 giờ người dân Israel phải tìm nơi ẩn nấp do hỏa lực tên lửa.

"Lần thứ 20 trong 24 giờ qua, hàng triệu người Israel phải tìm nơi trú ẩn trên khắp Israel dưới hỏa lực tên lửa của Iran", IDF cho biết, đồng thời mô tả các vụ phóng liên tục gây ra báo động không kích thường xuyên.

Các cuộc tấn công diễn ra sau cuộc không kích chung của Mỹ và Israel vào Tehran, khiến lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Video ghi lại khoảnh khắc Iran phóng tên lửa siêu thanh.

Theo hãng thông tấn TPS của Israel, Không quân Israel cho biết máy bay chiến đấu đã thả hơn 1.200 quả bom xuống các mục tiêu ở Iran trong 24 giờ qua, báo hiệu sự leo thang đáng kể trong các hoạt động quân sự.

Trong khi đó, Thiếu tướng Ebrahim Jabari thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết Iran đã phóng tới 1.200 tên lửa để đáp trả cuộc tấn công.

"Ngay sau cuộc tấn công, khoảng 1.200 tên lửa đã được phóng từ Iran theo nhiều hướng khác nhau", ông nói.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm Chủ nhật tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ sáu trong khuôn khổ chiến dịch mang tên True Promise 4, nhằm đáp trả các cuộc không kích mà Tehran cáo buộc do Mỹ và Israel thực hiện trước đó. IRGC cho biết đã sử dụng kết hợp tên lửa và máy bay không người lái trong đợt tấn công này.

Phía Iran nhấn mạnh 27 căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực cùng với căn cứ không quân Tel Nof và khu phức hợp HaKirya ở Tel Aviv nằm trong danh sách mục tiêu. Đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục các biện pháp đáp trả và cảnh báo về những bước đi mạnh mẽ nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran còn tiếp diễn.

Quỳnh Như
Tass
