Hoa học trò

Đời sống

Google News

Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Linh Lê
HHTO - Nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Quốc hội tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cuộc thi được tổ chức và phát động trên môi trường Internet, không giới hạn về phạm vi địa lý, tạo điều kiện để đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia. Đối tượng dự thi bao gồm báo cáo viên các cấp, đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân. Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Chuyên gia và Tổ Thư ký cuộc thi không tham gia dự thi.

anh-man-hinh-2026-02-27-luc-112642.png

Nội dung cuộc thi tập trung vào những thành tựu nổi bật trong 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, các dấu ấn lịch sử quan trọng cũng như định hướng đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó là các kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, cùng những nội dung trọng tâm liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên, Báo Đại biểu Nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có liên kết với cuộc thi.

Mỗi tuần thi có một bộ câu hỏi gồm 10 câu trắc nghiệm kiến thức được lựa chọn ngẫu nhiên và một câu dự đoán số lượt người trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Thời gian làm bài tối đa cho mỗi lượt thi là 10 phút, người dự thi được tham gia tối đa 7 lượt trong mỗi tuần và kết quả cao nhất sẽ được dùng để xét giải.

link-cuoc-thi-bau-cujpg.jpg

Cuộc thi được phát động trong chương trình Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 3/2026, diễn ra từ ngày 27/2 đến hết ngày 15/3/2026, chia thành hai tuần thi liên tiếp. Kết quả của từng tuần sẽ được Ban Tổ chức công bố công khai trên các kênh thông tin chính thức. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào tháng 4/2026.

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi tuần thi có một giải Nhất trị giá 5 triệu đồng, hai giải Nhì trị giá 3 triệu đồng mỗi giải, ba giải Ba trị giá 2 triệu đồng mỗi giải, mười giải Khuyến khích trị giá 1 triệu đồng mỗi giải và mười giải dành cho các cá nhân có thành tích lan tỏa cuộc thi, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Người đạt giải được nhận tiền thưởng và quà tặng của Ban Tổ chức theo quy định.

Ban Tổ chức nhấn mạnh, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là hoạt động tìm hiểu kiến thức pháp luật, chính trị quan trọng, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, qua đó tạo nền tảng vững chắc để cuộc bầu cử sắp tới diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công.

anh-man-hinh-2026-02-27-luc-112514.png
Linh Lê
