Nghệ An sôi nổi khởi động Tháng Thanh niên 2026 với chủ đề “Thanh xuân Xanh”

Ý Lê (Tổng hợp)

HHTO - Tại Trường Tiểu học Tiền Phong 1 (xã Tiền Phong), Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 với chủ đề “Thanh xuân Xanh”. Chương trình đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, mở đầu cho tháng 3 hành động sôi nổi, thiết thực của tuổi trẻ nghệ An.

Sáng nay, tại Trường Tiểu học Tiền Phong 1 (xã Tiền Phong), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 với chủ đề “Thanh xuân Xanh”. Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, thể hiện quyết tâm và tinh thần xung kích của tuổi trẻ toàn tỉnh bước vào tháng hành động cao điểm.

20.jpg
Không khí toàn cảnh tại lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026

Tham dự buổi lễ có các đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ, thầy cô giáo và hơn 300 đoàn viên, thanh niên. Sự hiện diện đông đủ của các lực lượng đã khẳng định sự quan tâm, đồng hành của toàn xã hội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Hồ Phúc Hải phát biểu tại lễ khởi động.

Tại buổi lễ, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai như trao tặng công trình sân bóng đá thiếu nhi và nhà vệ sinh cho em, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn, trao xe đạp và quà cho những học sinh vượt khó, phát động Tết trồng cây...

23.jpg
26.jpg
Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn và lãnh đạo địa phương trao 10 suất quà và 5 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tổng nguồn lực huy động tại chương trình đạt 2.223.450.000 đồng, thể hiện sự đồng hành của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đối với công tác chăm lo thanh thiếu nhi và an sinh xã hội.

25.jpg
Lễ khánh thành công trình sân bóng đá thiếu nhi và nhà vệ sinh cho các em
﻿học sinh trường Tiểu học Tiền Phong 1

Tháng Thanh niên 2026 chính thức mở ra chuỗi hoạt động sôi nổi, thiết thực và giàu ý nghĩa, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm và sức trẻ của đoàn viên, thanh niên Nghệ An trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

image-1.jpg
Ý Lê (Tổng hợp)
Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An
#Tháng thanh niên 2026 #tình nguyện #tuổi trẻ Nghệ An #đoàn viên thanh niên

