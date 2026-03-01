Ông Trần Sỹ Thanh: 'Tôi xin nỗ lực hết mình để xứng đáng là người đại diện cho nhân dân'

TPO - Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng Đoàn ứng viên ĐBQH khóa XVI - cam kết trước nhân dân các đơn vị thuộc tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 1/3, tại xã Lộc Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lạng Sơn.

Đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lạng Sơn bao gồm các xã Lộc Bình, Mẫu Sơn, Na Dương, Lợi Bác, Khuất Xá, Thống Nhất, Xuân Dương, Đình Lập, Châu Sơn, Kiên Mộc và Thái Bình. Trong các ứng viên ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đây có: Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; bà Đoàn Thu Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo tòa án các khu vực tỉnh Lạng Sơn.

Trình bày chương trình hoạt động trước cử tri, ông Trần Sỹ Thanh cho biết: "Nếu được cử tri tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là khu vực ứng cử tín nhiệm, bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi xin nỗ lực hết mình để xứng đáng là người đại diện cho nhân dân tại cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, bản thân tôi sẽ gương mẫu chấp hành hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân".

Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - tiếp xúc cử tri tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: VTV.

Ông Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cử tri tỉnh Lạng Sơn quyết tâm phấn đấu, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2025-2030 đã được Đảng bộ lần thứ XVIII của tỉnh Lạng Sơn đề ra. Xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng tỉnh Lạng Sơn thành một trong cực tăng trưởng của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030 và trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2035.

Cùng với Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ứng cử viên khác khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền. Ông Thanh cam kết góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Lạng Sơn và cả nước.

Đa số cử tri bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; cho rằng các nội dung trình bày thể hiện rõ sự quan tâm đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Buổi tiếp xúc diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các ứng cử viên cũng như sự quan tâm của cử tri đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sắp tới.

Trước đó, ngày 25/2, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn đã chính thức công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử với tổng số 13 ứng cử viên để cử tri lựa chọn bầu ra 7 đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.