Chủ Nhật Đỏ 2026: Gặp nữ sinh gần 10 lần hiến máu

TPO - Dù đã nhiều lần hiến máu, nhiều sinh viên vẫn không bỏ hẹn với ngày hội Chủ Nhật Đỏ. Với họ, mỗi lần tham gia không chỉ là trao đi những giọt máu hồng, mà còn là cách để tuổi trẻ được sống trọn vẹn hơn trong tinh thần sẻ chia và trách nhiệm.

Ghi dấu thanh xuân bằng 6 lần hiến máu

Nữ sinh Nguyễn Nguyễn Khánh Huyền - sinh viên ngành Quản lý kinh tế, Trường ĐH Tài chính - Marketing đã kịp ghi dấu thanh xuân bằng 6 lần hiến máu tình nguyện. Với Huyền, những tờ giấy chứng nhận màu đỏ không đơn thuần là sự ghi nhận, mà là minh chứng cho một lựa chọn sống được “cho đi” điều quý giá nhất của mình để chạm đến một sự sống khác.

Huyền chỉ mới biết đến ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ cách đây ít ngày, khi được đề nhận phần quà vinh danh của chương trình vì nhiều lần tham gia hiến máu.

Nữ sinh Nguyễn Nguyễn Khánh Huyền - sinh viên ngành Quản lý kinh tế, Trường ĐH Tài chính - Marketing đã kịp ghi dấu thanh xuân bằng 6 lần hiến máu cứu người. Ảnh: NVCC.

"Tôi hiến máu với suy nghĩ rất giản dị cho đi mà không mong nhận lại. Bởi thế, sự ghi nhận lần này trở thành nguồn động viên ấm áp, tiếp thêm cho tôi niềm tin để tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình. Tôi biết ơn chương trình vì đã tổ chức một ngày hội thật ý nghĩa", Huyền bày tỏ.

Nữ sinh kể lần đầu hiến máu của mình diễn ra vào đầu tháng 1/2024, trước khi về quê đón Tết. Khi ấy, cảm giác “sốc” khi nhìn thấy chiếc kim nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm vì mọi việc diễn ra êm đềm sau đó.

Khoảnh khắc khiến Huyền xúc động là khi nhận được tin nhắn báo rằng máu của mình đã được truyền cho bệnh nhân. Khi ấy, Huyền cảm nhận rất rõ rằng giọt máu của mình không còn là điều trừu tượng, mà đã thật sự hiện diện trong hành trình giành giật sự sống của một ai đó.

Tin nhắn báo máu của mình đã được truyền cho bệnh nhân khiến Huyền xúc động. Ảnh: NVCC.

Không chỉ trực tiếp hiến máu, tại Trường ĐH Tài chính - Marketing, Huyền còn tích cực tham gia hỗ trợ tổ chức các chương trình hiến máu cho Hội sinh viên trường. Cô cũng góp mặt trong những gian bếp "0 đồng" của các chiến dịch Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, cùng bạn bè chuẩn bị những suất ăn sẻ chia với người khó khăn. Với Huyền, sống tử tế và sống có ích không phải là những điều lớn lao, mà là sự bền bỉ giữ cho mình đủ khỏe mạnh để tiếp tục trao đi điều tốt đẹp.

Biết rằng Chủ Nhật Đỏ là ngày hội quy tụ nhiều văn nghệ sĩ, hoa hậu và các bạn trẻ giàu nhiệt huyết, Huyền càng thêm háo hức. "Tôi rất mong chờ ngày hội và hy vọng được gặp gỡ những người cùng chung lý tưởng, để ngày hội ấy trở thành một ký ức đẹp của tuổi trẻ", Huyền bày tỏ.

Dịp để những người trẻ cùng lan tỏa yêu thương

Cùng chung cảm nhận, Nguyễn Khánh Duyên - sinh viên ngành Lâm nghiệp, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM không giấu được sự háo hức khi lần đầu đăng ký tham gia chương trình do báo Tiền Phong phát động.

"Tôi biết đến chương trình Chủ Nhật Đỏ từ lâu. Tôi xem đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện mà là dịp để những người trẻ cùng lan tỏa yêu thương bằng hành động cụ thể", Duyên nói.

Ít ai biết rằng phía sau sự nhiệt thành của nữ sinh này là 7 lần hiến máu lặng lẽ. Động lực lớn nhất của Duyên bắt nguồn từ biến cố gia đình, khi người thân từng mắc ung thư máu nhưng không kịp nhận được nguồn máu hỗ trợ. Từ mất mát ấy, cô tự nhủ sẽ cho đi khi còn có thể. Những lần cho đi giọt máu đào cũng làm thay đổi nhịp sống của Duyên. Cô tập ngủ sớm hơn, sinh hoạt điều độ, tập thể dục thường xuyên để giữ gìn sức khỏe.

Nguyễn Khánh Duyên - sinh viên ngành Lâm nghiệp, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM nhiều lần tham gia hiến máu. Ảnh: NVCC

Trong những lần hiến máu, kỷ niệm khiến Duyên nhớ nhất là lần thứ 6, khi cô bị chảy máu khá nhiều sau khi rút kim. Nỗi hoảng sợ thoáng qua, nhưng nhờ sự động viên kịp thời của các tình nguyện viên, cô dần lấy lại bình tĩnh. Trải nghiệm ấy không khiến Duyên chùn bước, mà trái lại giúp cô thấu hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của việc mình đang làm.

Trong khi đó, Đoàn Ngọc Toàn - sinh viên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, Trường ĐH Tài chính - Marketing đã có 3 lần hiến máu, nhưng ký ức sâu đậm nhất vẫn là lần đầu tiên. Dù đã tham gia hỗ trợ tổ chức hiến máu tại trường, nam sinh lại chưa từng trực tiếp hiến. Sự lóng ngóng trong khâu đăng ký, thiếu một bước giấy tờ và phải vội vàng bổ sung vào phút chót khiến cậu không khỏi ngại ngùng khi nhớ lại.

Không chỉ bối rối vì thủ tục, Toàn còn lo lắng khi từng chứng kiến một vài bạn bị choáng trong lúc hiến máu. Thế nhưng khi kim tiêm bắt đầu và những giọt máu được rút ra, cảm giác lại nhẹ nhàng hơn cậu tưởng. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, chưa đầy vài phút đã hoàn tất. Cầm trên tay giấy xác nhận hiến máu, Toàn cảm nhận rõ niềm tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé vào việc cứu người. Một tháng sau, khi nhận được tin nhắn thông báo máu đã được truyền cho bệnh nhân, niềm vui ấy trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.

“Tôi đang rất mong chờ ngày hội Chủ Nhật Đỏ. Hôm đó, tôi sẽ tiếp tục đăng ký hiến máu. Với tôi, được góp thêm một lần nữa những giọt máu của mình cho ai đó đang cần là niềm hạnh phúc rất giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa”, Toàn bày tỏ.