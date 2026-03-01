Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Huỳnh Ngọc Bảo Long

Họ tên: Huỳnh Ngọc Bảo Long
Ngày sinh: 27/02/2008
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Trường THPT Hai Bà Trưng
Đơn vị giới thiệu: Trường THPT Hai Bà Trưng, Huế
Thành tích/Khen thưởng:
- Huy chương Vàng Giải cầu mây trẻ quốc gia năm 2025.
- Huy chương Đồng Giải cầu mây xuất sắc quốc gia năm 2025.
- Huy chương Đồng Giải cầu mây vô địch quốc gia năm 2025.
- Huy chương Đồng Giải cầu mây trẻ quốc gia năm 2024.
- Huy chương Đồng Giải cầu mây xuất sắc quốc gia năm 2024.
- Huy chương Đồng Giải cầu mây vô địch quốc gia năm 2024.
- Huy chương Đồng Giải cầu mây trẻ quốc gia năm 2023.
- Huy chương Đồng Giải vô địch quốc gia năm 2023.
- Huy chương Đồng Giải CLB quốc gia năm 2023.
- Huy chương Đồng Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần IX.