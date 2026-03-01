Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Rơ Mah H Dịu

Thanh Huyền
TPO - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

chi-ro-mah-hdiu-bi-thu-doan-xa-i.png

Họ tên: Rơ Mah H Dịu
Ngày sinh: 09/04/1996
Dân tộc: Jrai
Đơn vị: Bí thư Đoàn xã Đức Cơ
Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Gia Lai

Thành tích/Khen thưởng:

• Triển khai mô hình trải nghiệm nghề đan lát truyền thống của đồng bào Jrai cho học sinh, gắn bảo tồn văn hóa với sinh kế địa phương.

• Kết nối nghệ nhân sản xuất, trưng bày và đưa sản phẩm đan lát truyền thống ra thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

• Sáng tạo trong phát triển sản phẩm gùi truyền thống kết hợp vật liệu tái chế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

• Bằng khen Trung ương Đoàn — Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025.

• Bằng khen UBND tỉnh Gia Lai vì đóng góp tích cực cho phát triển địa phương.

• Bằng khen UBND tỉnh Gia Lai về thành tích phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020–2025.

• Giấy khen Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai về thành tích giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc giai đoạn 2019–2024.

Thanh Huyền
#Phát triển nghề truyền thống dân tộc Jrai #Bảo tồn văn hóa địa phương #Kết nối nghệ nhân và thị trường #Sáng tạo sản phẩm gùi tái chế #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Đóng góp vào phát triển cộng đồng #Khuyến khích giữ gìn bản sắc văn hóa #Thành tích và giải thưởng địa phương #Rơ Mah H Dịu #Bí thư Đoàn xã Đức Cơ

