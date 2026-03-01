Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Rơ Mah H Dịu

Họ tên: Rơ Mah H Dịu
Ngày sinh: 09/04/1996
Dân tộc: Jrai
Đơn vị: Bí thư Đoàn xã Đức Cơ
Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Gia Lai
Thành tích/Khen thưởng:
• Triển khai mô hình trải nghiệm nghề đan lát truyền thống của đồng bào Jrai cho học sinh, gắn bảo tồn văn hóa với sinh kế địa phương.
• Kết nối nghệ nhân sản xuất, trưng bày và đưa sản phẩm đan lát truyền thống ra thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
• Sáng tạo trong phát triển sản phẩm gùi truyền thống kết hợp vật liệu tái chế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
• Bằng khen Trung ương Đoàn — Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025.
• Bằng khen UBND tỉnh Gia Lai vì đóng góp tích cực cho phát triển địa phương.
• Bằng khen UBND tỉnh Gia Lai về thành tích phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020–2025.
• Giấy khen Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai về thành tích giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc giai đoạn 2019–2024.