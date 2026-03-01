Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Rơ Mah H Dịu

Họ tên: Rơ Mah H Dịu

Ngày sinh: 09/04/1996

Dân tộc: Jrai

Đơn vị: Bí thư Đoàn xã Đức Cơ

Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Gia Lai

Thành tích/Khen thưởng:

• Triển khai mô hình trải nghiệm nghề đan lát truyền thống của đồng bào Jrai cho học sinh, gắn bảo tồn văn hóa với sinh kế địa phương.

• Kết nối nghệ nhân sản xuất, trưng bày và đưa sản phẩm đan lát truyền thống ra thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

• Sáng tạo trong phát triển sản phẩm gùi truyền thống kết hợp vật liệu tái chế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

• Bằng khen Trung ương Đoàn — Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025.

• Bằng khen UBND tỉnh Gia Lai vì đóng góp tích cực cho phát triển địa phương.

• Bằng khen UBND tỉnh Gia Lai về thành tích phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020–2025.

• Giấy khen Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai về thành tích giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc giai đoạn 2019–2024.