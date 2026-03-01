Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Trần Tài

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

621300973-24895063583501724-2765.jpg

Họ tên: Trần Tài

Ngày sinh: 12/03/1991
Dân tộc: Kinh
Trình độ: Thạc sĩ Công nghệ Sinh học
Đơn vị: Người sáng lập, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Sinh học Việt Nam (VINABIOMUSH); Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Kim Long; Bí thư Chi đoàn Công ty Nấm Sinh học Việt Nam

Đơn vị giới thiệu: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

*Thành tích/Khen thưởng:

• Phát triển nhiều dòng sản phẩm chế biến sâu từ Đông trùng hạ thảo (tươi, khô, trà, mật ong, nước uống, sữa chua uống), có 02 sản phẩm OCOP 4 sao và 02 sản phẩm OCOP 3 sao.

• Xây dựng chuỗi giá trị khép kín theo hướng nông nghiệp tuần hoàn: tái chế phụ phẩm thành phân hữu cơ, xử lý nước thải sinh học, sử dụng bao bì thân thiện môi trường, giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

• Doanh thu tăng trưởng liên tục: 1,63 tỷ đồng (2022); 1,82 tỷ đồng (2023); 2,05 tỷ đồng (2024); lợi nhuận sau thuế lần lượt 652 triệu đồng; 728 triệu đồng; 820 triệu đồng.

• Tổng kim ngạch làm lợi giai đoạn 2022–2024 khoảng 2,2 tỷ đồng, khẳng định hiệu quả quản trị và nền tảng tăng trưởng bền vững.

• Tạo việc làm ổn định cho 04 lao động thường xuyên và 28 lao động thời vụ tại địa phương.

• Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hướng dẫn hàng trăm lượt thanh niên khởi nghiệp hoặc hợp tác sản xuất; mô hình trở thành điểm tham quan học tập tiêu biểu về nông nghiệp công nghệ cao.

• Thực hiện nhiều hoạt động xã hội: 4.500 suất “Bữa cơm 0 đồng”, 500 suất ăn miễn phí mỗi tháng, 250 phần quà Xuân tình nguyện, hỗ trợ sửa 04 căn nhà cho hộ khó khăn; góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển cộng đồng.

• Giải Nhất khởi nghiệp cấp tỉnh năm 2024; Giải Nhì Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Thanh niên Nông thôn toàn quốc năm 2025.

• Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX năm 2025; danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025.

• 02 Bằng khen UBND Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020–2025; danh hiệu Nông dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XVIII năm 2025.

• Bằng khen UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thanh Huyền
#Nông nghiệp công nghệ cao #Khởi nghiệp sáng tạo #Phát triển nấm sinh học #Xây dựng nông thôn mới #Thành tích và giải thưởng trẻ tiêu biểu #Mô hình kinh tế tuần hoàn #Hoạt động xã hội vì cộng đồng #Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp #Phát triển doanh nghiệp bền vững #Đông trùng hạ thảo #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

