Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Viết Hải

TPO - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

558891406-1182705603904567-87921.jpg

Họ tên: Nguyễn Viết Hải

Năm sinh: 1993

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Chánh Văn phòng Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đơn vị giới thiệu: Giải thưởng Thanh niên sống đẹp

Thành tích/Khen thưởng:

• Giảng viên hướng dẫn đội sinh viên đạt giải Đồng hạng Nhì toàn quốc cuộc thi “Sinh viên Thế hệ mới” năm 2023 với dự án truyền thông kiến thức bệnh lao cho học sinh THPT, tạo lan tỏa rộng trong cộng đồng sinh viên khối ngành Y dược.

• Đại diện nhóm nhà khoa học toàn cầu nghiên cứu bệnh lao tham gia biên soạn tài liệu hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới về điều tra dịch tễ bệnh lao (xuất bản năm 2025).

• Thành viên Chủ tịch đoàn, báo cáo viên trẻ tại phiên họp Điều trần đa bên của Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2023 về bệnh lao.

• Tham gia nghiên cứu và triển khai chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát cho người mắc COVID-19 thể nhẹ tại Việt Nam với vai trò điều phối viên, thư ký chuyên môn.

• Góp phần giúp gần 60.000 người tiếp cận sớm thuốc kháng virus, giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong trong giai đoạn đỉnh dịch.

• Công trình nghiên cứu xu hướng dịch tễ bệnh lao Việt Nam giai đoạn 2007–2017 là một phần cụm đề tài đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2022.

• Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025.

• Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương vì thành tích xuất sắc trong Chương trình chống lao Quốc gia năm 2022.

• Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2022.

Thanh Huyền
