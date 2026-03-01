Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Thị Thu Nga

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

tienphong-mamnon3.jpg

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Nga

Năm sinh: 1993

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Giáo viên, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng chi hội — Trường Mầm non Mã Đà, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai

Đơn vị giới thiệu: Thanh niên sống đẹp

Thành tích/Khen thưởng:

• Giáo viên trẻ công tác tại Trường Mầm non Mã Đà, tình nguyện giảng dạy tại điểm trường Cây Sung — địa bàn vùng sâu còn nhiều khó khăn; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm.

• Chủ trì sáng kiến “Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ 5–6 tuổi ở trường mầm non”, được áp dụng thực tế và được UBND huyện Vĩnh Cửu công nhận năm 2025, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại đơn vị.

• Với vai trò Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng, tổ chức nhiều hoạt động phong trào cho thiếu nhi và đoàn viên như “Vui hội trăng rằm”, “Xuân gắn kết – Tết sẻ chia”, “Ngày hội đến trường của bé”; xây dựng công trình thanh niên “Vườn thuốc nam”, mô hình “Chi đoàn xanh”.

• Tích cực tham gia hoạt động xã hội: hiến máu tình nguyện định kỳ, viết bài chính luận, tham gia dẫn chương trình sự kiện, vận động đoàn viên tham gia hoạt động cộng đồng và chương trình an sinh tại địa phương.

• Chủ động kết nối nguồn lực xã hội hóa, vận động khoảng 50 triệu đồng hỗ trợ điểm trường, cải thiện cơ sở vật chất, đồ dùng học tập và điều kiện sinh hoạt cho trẻ.

• Khen thưởng tiêu biểu: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2025); Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo (2024); Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (2024); Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2024–2025; Bằng khen “Đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2025”; danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Đồng Nai năm 2025; Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2024–2025; Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Thanh Huyền
