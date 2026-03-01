Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Nhật Long

TPO - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

500564161-1041232171436487-52085.jpg

Họ tên: Nguyễn Nhật Long

Năm sinh: 1993

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Kỹ sư Điều khiển và Tự động hóa, Phòng Điều độ — Công ty Điện lực Quảng Bình; Đoàn viên Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Bình

Đơn vị giới thiệu: Người thợ trẻ giỏi

Thành tích/Khen thưởng:

• Đề tài khoa học công nghệ về giải pháp giám sát an toàn, an ninh thông tin hệ thống SCADA tại Trung tâm điều khiển Quảng Bình, triển khai 2022, công nhận cấp Tổng công ty Điện lực miền Trung, ứng dụng thực tế từ 2023; đạt giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình (2022–2023).

• Sáng kiến phần mềm hỗ trợ cấu hình, quản lý modem router 3G/4G phục vụ kết nối SCADA, công nhận sáng kiến cấp Tổng công ty Điện lực miền Trung (2023).

• Sáng kiến phần mềm danh bạ điện tử và quay số tự động cho điện thoại bàn phục vụ trực ca điều độ, công nhận sáng kiến cấp Tổng công ty Điện lực miền Trung (2024).

• Sáng kiến giải pháp giám sát mất đồng bộ thời gian thiết bị kết nối SCADA trong hệ thống điện Quảng Bình, công nhận sáng kiến cấp Tổng công ty Điện lực miền Trung (2024).

• Danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2024 và năm 2023.

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024 và năm 2023.

• Giải Khuyến khích Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Bình lần thứ XXIII năm 2024.

• Giấy khen Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình về thành tích phong trào “Sáng tạo trẻ” năm 2024.

• Giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ X năm 2023.

Thanh Huyền
