Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Lương Văn Phúc

Họ tên: Lương Văn Phúc Năm sinh: 1990 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Kỹ sư lập trình phát triển phần mềm, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội Đơn vị giới thiệu: Bộ phận Tuyên giáo, Ban Công tác Đoàn

Thành tích/Khen thưởng:

• Là kỹ sư phần mềm tiêu biểu trong lĩnh vực chuyển đổi số ngành điện lực, trực tiếp tham gia nghiên cứu, phát triển và triển khai nhiều hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý, vận hành và kinh doanh điện năng.

• Chủ trì xây dựng các hệ thống quản lý khách hàng, nền tảng CRM và hệ thống tích hợp dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện chất lượng dịch vụ điện cho hàng triệu khách hàng.

• Những sáng kiến, giải pháp công nghệ do cá nhân chủ trì và tham gia phát triển mang lại hiệu quả làm lợi khoảng 2,8 tỷ đồng thông qua tối ưu quy trình, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý.

• Tích cực tham gia đào tạo, hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho cán bộ, nhân viên; góp phần thúc đẩy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và chuyển đổi số trong đơn vị và toàn ngành.

• Được vinh danh “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2025”; được công nhận danh hiệu Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN, khẳng định năng lực chuyên môn đạt tiêu chuẩn khu vực.

• Nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số ngành điện lực; được Trung ương Đoàn tặng bằng khen với công trình sáng kiến tiêu biểu toàn quốc năm 2024.

• Đạt nhiều khen thưởng cấp Tập đoàn, Tổng công ty và Công ty như Giải thưởng Make by EVN năm 2024, danh hiệu Người lao động điển hình, khen thưởng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên; đồng thời đạt giải tại cuộc thi sáng tác phản ánh “Nét đẹp người thợ điện Việt Nam”.

• Tham gia phát triển các hệ thống công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số của ngành điện lực và khẳng định vai trò kỹ sư trẻ trong đổi mới sáng tạo.