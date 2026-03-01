Tuổi trẻ Tây Ninh hân hoan bước vào Tháng Thanh niên năm 2026

TPO - Ngày 1/3, tại xã Cần Đước, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tây Ninh đã tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026, phát động nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện gắn với chuyển đổi số, an sinh xã hội.

Tại lễ khởi động, anh Trần Hải Phú - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh cho biết Tháng Thanh niên năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, như bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp; kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026),… Đây là dịp để thế hệ trẻ thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm vì cộng đồng.

Tuổi trẻ Tây Ninh khởi động Tháng Thanh niên 2026. Ảnh: H.H.

Theo anh Trần Hải Phú, Tháng Thanh niên 2026 tại tỉnh Tây Ninh được triển khai với nhiều nội dung trọng tâm, bao gồm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục gắn với việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an toàn giao thông; các hoạt động tình nguyện tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung kích bảo vệ Tổ quốc; các hoạt động đồng hành với thanh niên; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi.

Anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh. Ảnh: H.H.

Tháng Thanh niên được chia thành bốn tuần chủ đề: Tuần lễ “Thanh niên với năng lực số”, Tuần lễ “Sáng tạo trẻ và Khởi nghiệp”, Tuần lễ “Tình nguyện vì Biên cương” và Tuần lễ Kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn.

Tổng nguồn lực cấp tỉnh huy động để tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên dự kiến hơn 1 tỷ đồng.

Tại lễ khởi động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tây Ninh đã triển khai thực hiện loạt công trình, phần việc và các hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Trao bảng biểu trưng nguồn lực thực hiện công trình thanh niên “Phòng tin học cho em”, trao tặng 2 căn “Nhà Đại đoàn kết”; trao tặng 500 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 600 lá cờ Tổ quốc cho các xã biên giới; thực hiện công trình thanh niên “Tuyến đường cây Thanh niên”,…

Nhiều phần quà được trao đến các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ảnh: H.H.

Anh Trần Hải Phú bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên, tuổi trẻ Tây Ninh sẽ tạo nên một Tháng Thanh niên năm 2026 thực sự sôi nổi, hiệu quả, để lại nhiều dấu ấn đậm nét và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

“Với ý nghĩa quan trọng của Tháng Thanh niên cùng khí thế tình nguyện “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, và sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và toàn xã hội, chúng ta tin tưởng Tháng Thanh niên nói riêng và hoạt động Đoàn năm 2026 của tỉnh Tây Ninh nói chung sẽ giành được nhiều thắng lợi trọn vẹn. Hãy để mỗi tháng trôi qua đều là Tháng Thanh niên và mỗi ngày trôi qua đều là ngày của sức trẻ. Tuổi trẻ Tây Ninh sẽ hân hoan bước vào Tháng Thanh niên năm 2026 với tinh thần: Đi để chia sẻ, đi để cống hiến, đi để rèn luyện và đi để trưởng thành”- Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh - anh Trần Hải Phú nhấn mạnh.