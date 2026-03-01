Tạm gác giảng đường, anh em ruột tình nguyện lên đường nhập ngũ

TPO - Tốt nghiệp ngành y sau nhiều năm đèn sách, Phạm Thế Lợi chưa vội khoác áo blouse trắng. Cậu cùng em trai vừa rời ghế nhà trường, chuẩn bị balo lên đường nhập ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình nhỏ ở Hà Nội.