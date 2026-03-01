Tạm gác giảng đường, anh em ruột tình nguyện lên đường nhập ngũ

TPO - Tốt nghiệp ngành y sau nhiều năm đèn sách, Phạm Thế Lợi chưa vội khoác áo blouse trắng. Cậu cùng em trai vừa rời ghế nhà trường, chuẩn bị balo lên đường nhập ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình nhỏ ở Hà Nội.
Vốn trầm tính, ít nói nhưng luôn là chỗ dựa trong gia đình, Phạm Thế Lợi đưa ra một lựa chọn không dễ dàng. Ngay sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, thay vì nhận lời làm việc tại các cơ sở y tế hoặc tiếp tục học lên cao học, chàng trai sinh năm 2003 quyết định tạm gác ống nghe, khoác lên mình màu áo lính, coi nghĩa vụ quân sự là cách thiết thực để cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc.
"Hai năm có thể là khoảng dừng, nhưng cũng là bước đệm để trưởng thành", Lợi chia sẻ sau khi nhận được sự ủng hộ từ gia đình và nhà trường. Nam sinh tin rằng kỷ luật thép sẽ rèn giũa bản lĩnh vững vàng cho một bác sĩ tương lai.
Trái ngược với vẻ điềm đạm của anh trai, Hồng Phúc mang nét thanh xuân sôi nổi, hoạt bát. Chàng trai 19 tuổi với ánh mắt sáng và nụ cười tươi rói đã khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ thay vì bước tiếp vào giảng đường ngay sau khi tốt nghiệp THPT.
Có anh em ruột đồng hành là một lợi thế lớn về mặt tinh thần, nhưng cả Lợi và Phúc đều ý thức rõ: Trong đơn vị, mỗi người phải tự đứng trên đôi chân của mình. Trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn chính là mục tiêu chung của hai anh em.
"Tự hào" là từ duy nhất cả hai anh em cùng thốt lên khi nói về quyết định gửi đơn tình nguyện nhập ngũ. Với Thế Lợi và Hồng Phúc, màu xanh áo lính không chỉ là nghĩa vụ thiêng liêng mà còn là dấu mốc rực rỡ nhất để đánh dấu sự trưởng thành của tuổi thanh xuân.
Nhịp sống gia đình những ngày gần lúc lên đường vẫn diễn ra bình thường, nhưng mỗi bữa cơm dường như được kéo dài hơn, nhường chỗ cho những tâm tình và câu chuyện đầm ấm trước lúc chia xa.