Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tạm gác giảng đường, anh em ruột tình nguyện lên đường nhập ngũ

Dương Triều - Công Hướng

TPO - Tốt nghiệp ngành y sau nhiều năm đèn sách, Phạm Thế Lợi chưa vội khoác áo blouse trắng. Cậu cùng em trai vừa rời ghế nhà trường, chuẩn bị balo lên đường nhập ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình nhỏ ở Hà Nội.

VIDEO: Hai anh em Hà Nội cùng nhập ngũ.
tp-nhap-ngu6.jpg
​Phạm Thế Lợi (sinh viên Đại học Y Hà Nội) và em trai Phạm Hồng Phúc (vừa tốt nghiệp THPT). Đây là điều hiếm có khi trong gia đình có hai anh em ruột cùng tình nguyện tòng quân﻿ trong một đợt.
tp-nhap-ngu31.jpg
tp-nhap-ngu3.jpg
tp-nhap-ngu38.jpg
Vốn trầm tính, ít nói nhưng luôn là chỗ dựa trong gia đình, Phạm Thế Lợi đưa ra một lựa chọn không dễ dàng. Ngay sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, thay vì nhận lời làm việc tại các cơ sở y tế hoặc tiếp tục học lên cao học, chàng trai sinh năm 2003 quyết định tạm gác ống nghe, khoác lên mình màu áo lính, coi nghĩa vụ quân sự là cách thiết thực để cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc.
tp-nhap-ngu13.jpg
Trăn trở vì sợ chậm nhịp với chương trình y khoa vốn kéo dài và áp lực, chàng sinh viên 23 tuổi vẫn quyết tâm tòng quân. "Tôi không thể đứng ngoài trách nhiệm của một công dân", Lợi nói về quyết định của mình.
tp-nhap-ngu55.jpg
tp-nhap-ngu53.jpg
tp-nhap-ngu54.jpg
​"Hai năm có thể là khoảng dừng, nhưng cũng là bước đệm để trưởng thành", Lợi chia sẻ sau khi nhận được sự ủng hộ từ gia đình và nhà trường. Nam sinh tin rằng kỷ luật thép sẽ rèn giũa bản lĩnh vững vàng cho một bác sĩ tương lai.
tp-nhap-ngu11.jpg
tp-nhap-ngu42.jpg
tp-nhap-ngu41.jpg
Trái ngược với vẻ điềm đạm của anh trai, Hồng Phúc mang nét thanh xuân sôi nổi, hoạt bát. Chàng trai 19 tuổi với ánh mắt sáng và nụ cười tươi rói đã khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ thay vì bước tiếp vào giảng đường ngay sau khi tốt nghiệp THPT.
19.jpg
“​Có anh là động lực, nhưng đây là lựa chọn của tôi", Hồng Phúc dứt khoát. Bỏ qua những ngần ngại của tuổi 19, cậu sẵn sàng bước vào quân ngũ﻿ để thử thách giới hạn của chính mình.
tp-nhap-ngu45.jpg
tp-nhap-ngu49.jpg
tp-nhap-ngu48.jpg
Có anh em ruột đồng hành là một lợi thế lớn về mặt tinh thần, nhưng cả Lợi và Phúc đều ý thức rõ: Trong đơn vị, mỗi người phải tự đứng trên đôi chân của mình. Trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn chính là mục tiêu chung của hai anh em.
tp-nhap-ngu62.jpg
tp-nhap-ngu1.jpg
tp-nhap-ngu.jpg
​"Tự hào" là từ duy nhất cả hai anh em cùng thốt lên khi nói về quyết định gửi đơn tình nguyện nhập ngũ. Với Thế Lợi và Hồng Phúc, màu xanh áo lính không chỉ là nghĩa vụ thiêng liêng mà còn là dấu mốc rực rỡ nhất để đánh dấu sự trưởng thành của tuổi thanh xuân.
tp-nhap-ngu2.jpg
Những ngày này, dù không ai nhắc nhiều đến chuyện xa nhà, sự bịn rịn vẫn hiện rõ trong ánh mắt người mẹ của Lợi và Phúc. Cũng từng trải qua những cảm xúc như hai con trai, bà lặng lẽ đi lại trong căn hộ nhỏ, ân cần dặn dò hai con trai giữ gìn sức khỏe và nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật.
tp-nhap-ngu21.jpg
tp-nhap-ngu2222.jpg
tp-nhap-ngu110.jpg
Nhịp sống gia đình những ngày gần lúc lên đường vẫn diễn ra bình thường, nhưng mỗi bữa cơm dường như được kéo dài hơn, nhường chỗ cho những tâm tình và câu chuyện đầm ấm trước lúc chia xa.
tp-nhap-ngu61.jpg
​Không chỉ là nghĩa vụ thiêng liêng, hai năm quân ngũ với Lợi và Phúc còn là "lò luyện" vô giá. Nơi đó, thanh xuân của hai anh em sẽ được thử lửa và rèn giũa bản lĩnh, trước khi mỗi người tự tin bước tiếp trên ngã rẽ riêng.
Dương Triều - Công Hướng
#quân đội #nhập ngũ #Hà Nội #tuổi trẻ #trách nhiệm #kỷ luật #gia đình #hai anh em ruột cùng tình nguyện tòng quân #​Phạm Thế Lợi

Xem thêm

Cùng chuyên mục