Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Lưu Văn Quân

TPO - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

500228549-1041232074769830-76489.jpg

Họ tên: Lưu Văn Quân

Năm sinh: 1992

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hòa Bình

Đơn vị giới thiệu: Người thợ trẻ giỏi

Thành tích/Khen thưởng:

• Chủ trì sáng kiến “Giải pháp vận hành tối ưu tụ bù lưới điện trung áp”, được Tổng công ty Điện lực miền Bắc công nhận năm 2023.

• Thực hiện sáng kiến đảm bảo nguồn cấp liên tục cho thiết bị đóng cắt trung áp, khai thác chức năng bảo vệ Recloser nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

• Xây dựng giải pháp cảnh báo vận hành bất thường máy biến áp phân phối, tự động gửi cảnh báo giúp xử lý kịp thời sự cố.

• Các sáng kiến góp phần tối ưu vận hành lưới điện, nâng cao an toàn, ổn định và độ tin cậy cung cấp điện tại Hòa Bình.

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023 và năm 2024.

• Danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2024.

• Khen thưởng cá nhân có thành tích trong công tác cấp điện phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026.

Thanh Huyền
#Lưu Văn Quân #Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam #Lao động trẻ #Điện lực Hòa Bình #Sáng kiến kỹ thuật #An toàn điện #Thành tích #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

