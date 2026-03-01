Trợ lý ảo AI hỗ trợ bầu cử

TPO - Hướng tới ngày hội non sông - cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên đã thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo thực hiện nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ tuyên truyền, phổ biến những quy định đến người trẻ và đông đảo cử tri.

Ứng dụng trợ lý ảo, công nghệ AI

Ứng dụng chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên xã Lương Minh (Quảng Ninh) đã thực hiện và cho ra mắt Cổng thông tin điện tử và Trợ lý ảo AI hỗ trợ bầu cử.

Với mục tiêu đưa mọi dữ liệu vào trong tầm tay, Cổng thông tin điện tử (https://bauculuongminh.vercel.app) được thiết kế để cung cấp đầy đủ thông tin về tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên, cũng như quy trình bầu cử chi tiết tại 15 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Trang web còn công khai lịch trình hiệp thương với các mốc thời gian quan trọng hướng tới ngày bầu cử 15/3/2026.

Công trình thanh niên xã Lương Minh về cổng thông tin hỗ trợ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, trợ lý ảo AI giải đáp 24/7 được tích hợp ngay trên cổng thông tin. Lần đầu tiên trên địa bàn xã, cử tri có thể tương tác trực tiếp với AI để hỏi về tiêu chuẩn đại biểu, quyền và nghĩa vụ công dân, hay thậm chí là cách ghi phiếu đúng quy định.

Không chỉ hỗ trợ cử tri trẻ tìm hiểu ý nghĩa chính trị của ngày hội non sông, trợ lý AI còn giúp lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái trên mạng xã hội và đặc biệt là hỗ trợ người cao tuổi, đồng bào vùng sâu vùng xa tiếp cận thông tin một cách dễ dàng nhất.

Cùng với việc ứng dụng công nghệ AI vào tuyên truyền, nhiều những bản tin, video tuyên truyền đã được tổ chức Đoàn các cấp ở Quảng Ninh triển khai.

Nổi bật, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã xây dựng và ra mắt Bản tin “360 độ về Bầu cử” ứng dụng AI để hỏi - đáp thông tin, tuyên truyền trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và cử tri trẻ. Đồng thời, tham mưu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tích hợp chuyên mục bầu cử vào Chatbot AI trên nền tảng “Mặt trận Quảng Ninh số”.

Chị Nguyễn Phương Thảo – Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cho hay, hướng tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế, sản xuất sản phẩm truyền thông về bầu cử, tạo bước chuyển rõ nét trong phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, phù hợp với xu hướng thanh niên.

"Tỉnh Đoàn xây dựng hướng dẫn chi tiết, thường xuyên cập nhật, hướng dẫn đội ngũ cán bộ Đoàn xã, đội ngũ báo cáo viên của để 100% Đoàn cấp xã, đặc biệt là tổ chức Đoàn tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, địa bàn biên giới, hải đảo trong tỉnh cũng có thể chủ động xây dựng, ứng dụng, phát triển các kênh thông tin giải đáp, hệ thống chatbot AI riêng nhằm hỗ trợ người dân, đoàn viên, thanh niên tra cứu, giải đáp nhanh các nội dung liên quan đến Cuộc bầu cử", chị Thảo nói.

Theo chị Thảo, từ đầu tháng 1/2026, Tỉnh Đoàn phát động Cuộc thi sáng tạo sản phẩm truyền thông về bầu cử trong toàn tỉnh. 100% Đoàn xã, phường, đặc khu và Đoàn trực thuộc hưởng ứng triển khai. Chỉ trong thời gian ngắn, đoàn viên, thanh niên đã xây dựng trên 300 sản phẩm truyền thông ứng dụng AI như video clip, infographic, Từ điển bầu cử… được thiết kế sáng tạo và đăng tải đồng bộ trên fanpage, TikTok của Đoàn các cấp. Các đơn vị đồng thời duy trì chuyên mục riêng về bầu cử, cập nhật thông tin thường xuyên, liên tục.

Các sản phẩm truyền thông của thanh niên Quảng Ninh đã thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận và tương tác, thể hiện rõ vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm công dân của đoàn viên, thanh niên và tạo không khí dân chủ, phấn khởi hướng tới Ngày hội toàn dân.

Đoàn phường Hiệp Hòa (Quảng Ninh) ứng dụng AI tuyên truyền bầu cử. Nguồn: ĐPHH

Tại Hà Nội, tổ chức Đoàn thanh niên nhiều phường, xã đã ứng dụng công nghệ để thiết kế những sản phẩm tuyên truyền góp phần đưa thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến gần hơn với cử tri trẻ và nhân dân. Trong đó, Đoàn xã Vĩnh Thanh với bản tin bằng video, clip ứng dụng AI đăng tải lên mạng xã hội; Đoàn xã Đông Anh với mô hình “Biên tập viên AI trẻ” dẫn dắt các bản tin tuyên truyền về bầu cử. Đoàn phường Chương Mỹ chọn hướng tiếp cận qua nền tảng TikTok với những video clip ngắn về nhiều nội dung như “Bầu cử HĐND là gì?”, “18 tuổi cần chuẩn bị gì trước ngày bỏ phiếu?”, “Vì sao lá phiếu của bạn quan trọng?”

Đến “Từ điển bầu cử”

Trong số những sản phẩm tuyên truyền về bầu cử, tổ chức Đoàn nhiều địa phương đã xây dựng sinh động “Từ điển bầu cử”. Thành Đoàn Hải Phòng đã thiết kế từ điển với hình thức ngắn gọn, trực quan giúp đoàn viên dễ dàng nắm bắt các quy định, nguyên tắc bỏ phiếu.

Trong quá trình xây dựng, đội ngũ cán bộ Đoàn đã nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn, đồng thời tham khảo xu hướng truyền thông số để sản phẩm vừa đúng, vừa trúng và vừa hấp dẫn. Ngay khi ra mắt, bộ infographic “Từ điển bầu cử” đã có gần 4.000 lượt thích, 3.700 lượt chia sẻ và hơn 260.000 lượt xem.

Nhiều từ như thẻ cử tri, cử tri, phiếu bầu cử… đã được giới thiệu gắn với thông điệp kêu gọi mỗi người hãy trở thành một công dân có trách nhiệm.

Chẳng hạn, “Phiếu bầu cử” (mỗi người chỉ có một phiếu, không nhân bản, không copy – paste) là tờ giấy nhỏ chứa “sức mạnh” to to (không dùng để chụp ảnh check-in). “Đi bầu” là hành động chỉ dành cho người từ 18+; 5 năm mới được “trải nghiệm” một lần.

Bên cạnh đó, nhiều cụm từ được giới thiệu để phổ biến pháp luật về bầu cử đã được thể hiện, như: “Bầu giùm, bầu hộ, bỏ phiếu thay” được ghi rõ: “Không có tên trong từ điển này. Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay”.

Một số hình ảnh sản phẩm "Từ điển bầu cừ" của Thành Đoàn Hải Phòng.

Chị Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng cho biết, sản phẩm truyền thông “Từ điển bầu cử” hướng tới đoàn viên, thanh niên, nhất là cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử có thể tiếp cận các khái niệm, thuật ngữ và quy định pháp luật một cách ngắn gọn, dễ hiểu và trực quan.

Hiệu quả lan tỏa của “Từ điển bầu cử” cho thấy khi nội dung chính trị được chuyển tải bằng ngôn ngữ và hình thức phù hợp, thanh niên sẽ chủ động tiếp cận, tìm hiểu và thể hiện rõ trách nhiệm của mình đối với mỗi lá phiếu - quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.

“Chúng tôi lựa chọn hình thức infographic theo phong cách trẻ trung, hiện đại, hệ thống hóa các nội dung như: nguyên tắc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, quy định bỏ phiếu, những điểm cần lưu ý trong ngày bầu cử… Mỗi nội dung được thiết kế như một mục từ trong “từ điển”, đảm bảo tính chính xác về pháp lý nhưng gần gũi về cách thể hiện”, chị Thủy nói.