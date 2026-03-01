Nhiều hoạt động sôi nổi tại Tuần lễ Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu nhi Huế

TPO - Tuần lễ Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu nhi TP. Huế lần thứ XXII năm 2026 khai mạc tại Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố, mở đầu chuỗi hoạt động giáo dục, văn hóa, thể thao thiết thực, bổ ích dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Ngày 1/3, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu nhi thành phố, với hoạt động khởi động là cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi mang chủ đề Sắc màu ngày hội dân chủ năm 2026, thu hút 250 học sinh tham gia.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế, phát biểu khai mạc tuần lễ.

Chương trình hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), 51 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975 – 26/3/2026), đồng thời hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026.

Cuộc thi vẽ tranh mở đầu tuần lễ, với 250 thí sinh tham gia.

Tại cuộc thi vẽ tranh mở đầu tuần lễ, 250 thí sinh tranh tài ở ba bảng, gồm bảng A dành cho học sinh lớp 2 - 3, bảng B dành cho học sinh lớp 4 - 5 và bảng C dành cho học sinh lớp 6 - 7. Mỗi thí sinh thực hiện một tác phẩm trên khổ giấy A3 trong thời gian 180 phút tại địa điểm tổ chức.

Các thí sinh nhỏ tuổi thi vẽ tranh thuộc các bảng đấu dành cho học sinh tiểu học.

Theo ban tổ chức, mỗi bảng sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 8 giải khuyến khích căn cứ kết quả chấm thi.

Trong khuôn khổ tuần lễ, còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và rèn luyện kỹ năng tiếp tục được triển khai như giải võ cổ truyền thanh thiếu nhi TP. Huế lần thứ II; gala Ngược dòng thanh xuân; chương trình giáo dục kỹ năng sống; ngày hội Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông; giải bơi Đường đua xanh lần thứ VI và ngày hội Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ.

Bảng đấu thi vẽ tranh dành cho học sinh THCS lứa tuổi lớp 6 – 7.

Chuỗi hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống, đồng thời khuyến khích rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng và năng khiếu cho học sinh trên toàn địa bàn thành phố.