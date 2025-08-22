Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Cuộc thi vẽ tranh ‘Sân chơi xanh cho tương lai em’

Nguyễn Hoài
TPO - Cuộc thi vẽ tranh “Sân chơi xanh cho tương lai em” diễn ra từ ngày 22/8 đến 25/9, dành cho học sinh Tiểu học, THCS và THPT trên toàn quốc, nhằm tạo ra một sân chơi sáng tạo, lành mạnh cho học sinh, khơi dậy khả năng nghệ thuật và ý thức bảo vệ môi trường.

Sáng 22/8, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với một số đơn vị tổ chức Lễ phát động Cuộc thi vẽ tranh “Sân chơi xanh cho tương lai em”.

Cuộc thi nhằm tạo ra một sân chơi sáng tạo, lành mạnh cho học sinh, khơi dậy khả năng nghệ thuật và ý thức bảo vệ môi trường.

Thông qua từng bức tranh, các em sẽ gửi gắm ước mơ về những không gian vui chơi, học tập lý tưởng, sử dụng vật liệu bền vững, thân thiện với thiên nhiên.

Đặc biệt, ý tưởng từ cuộc thi sẽ được hiện thực hóa bằng công trình “Sân chơi xanh” tại thôn Bình Vọng, xã Thường Tín, Hà Nội – dự kiến khánh thành vào dịp Tết Trung thu năm 2025.

mg-2638.jpg
Các em học sinh tham gia vẽ tranh tại Lễ phát động cuộc thi sáng 22/8.

Theo anh Đặng Quốc Khánh – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh tới cộng đồng.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 22/8 đến 25/9, dành cho học sinh Tiểu học, THCS và THPT trên toàn quốc. Ban Tổ chức sẽ nhận bài trực tiếp qua bưu điện, gửi tới Văn phòng Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

mg-2686.jpg
Cuộc thi kéo dài hơn một tháng, từ 22/8 đến 25/9.

Học sinh cũng có thể dự thi online bằng cách chụp ảnh bài dự thi, gửi về email: sanchoixanhchotuonglaiem@gmail.com.

Lễ trao giải được tổ chức trực tuyến vào ngày 1/10/2025 với cơ cấu giải thưởng gồm 01 Giải tập thể, 03 Giải Nhất, 06 Giải Nhì, 09 Giải Ba, 15 Giải Khuyến khích và 04 Giải phụ.

Nguyễn Hoài
#vẽ tranh #bảo vệ môi trường #sân chơi xanh

