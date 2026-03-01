Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Võ Thu Thủy

Thanh Huyền
TPO - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

10.jpg

Họ tên: Võ Thu Thủy

Ngày sinh: 28/07/1993

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại học

Đơn vị: Giám đốc HTX Nông nghiệp – Dược liệu Tam Anh Nam

Đơn vị giới thiệu: HTX Nông nghiệp – Dược liệu Tam Anh Nam, Đà Nẵng

*Thành tích/Khen thưởng:

• Là đoàn viên, phụ nữ tiêu biểu và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liên tục tại xã Tam Anh.

• Sản xuất nấm đông trùng hạ thảo và chế biến thành nhiều sản phẩm đạt giải thưởng và chứng nhận: nấm đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa đạt sản phẩm OCOP năm 2023; bánh đông trùng hạ thảo đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam năm 2023; sản phẩm Mai An Tiêm của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2024.

• Là đầu mối liên kết nông dân trồng cây dược liệu cung cấp cho những đơn vị đối tác, hình thành chuỗi liên kết sản xuất. Đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương, thúc đẩy mô hình kinh tế hợp tác.

• Hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ vào sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp tại địa phương. Góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân thông qua phát triển vùng trồng dược liệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

• Tạo việc làm cho 4 lao động chính thức và 5 lao động thời vụ.

• Tham gia tích cực hoạt động xã hội và phong trào địa phương; hiện là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Anh; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tam Anh; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Anh.

• Kết nối đối tác bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ nông dân tiêu thụ cây trồng và dược liệu.

Thanh Huyền
