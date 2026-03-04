Bé trai chừng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư của người mẹ đang là học sinh

TPO - Một người dân ở Gia Lai phát hiện bé trai hơn 1 tháng tuổi trong chiếc làn nhựa đặt trước cổng nhà, cùng bức thư nghi của người mẹ để lại ghi: "Cháu là học sinh cấp III, do ngu ngốc dại dột mà lỡ dại nên đã mang thai và sinh ra em bé....".

Ngày 4/3, UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai đã tạm giao bé trai hơn 1 tháng tuổi cho bà Nguyễn Thị Sóng (thôn Ia Sâm, xã Ia Hrú) chăm sóc.

Trước đó, sáng cùng ngày, gia đình bà Sóng phát hiện bé trai này trong chiếc làn nhựa đặt trước cổng nhà. Sau đó gia đình bà đã thông báo cho chính quyền địa phương và đưa trẻ đến Trạm Y tế xã Ia Hrú kiểm tra sức khỏe.

Bé trai sơ sinh trong vụ việc.

Qua thăm khám ban đầu, cháu bé khỏe mạnh, không mắc các dị tật, cân nặng gần 5kg.

Ngành chức năng đã đến lập biên bản và thực hiện các thủ tục theo quy định, đồng thời, tìm kiếm thông tin người thân cho cháu bé.

Mẩu giấy nghi do mẹ đẻ của bé trai sơ sinh để lại.

Bà Sóng kể, khi phát hiện cháu bé, trong làn có một ít quần áo sơ sinh và có một lá thư với nội dung: “Cháu là học sinh cấp III, do ngu ngốc dại dột mà lỡ dại nên đã mang thai và sinh ra em bé. Cháu không muốn gia đình biết và cũng không muốn nghỉ học, cháu không có khả năng nuôi con. Cháu cầu xin ông, bà, cô, chú, anh chị làm ơn làm phước nuôi bé giùm cháu. Con cháu là bé trai bé sinh ngày 16/1/2026. Cháu xin cảm ơn ạ!”.