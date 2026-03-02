Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

ĐẮK LẮK:

Công an thông tin vụ chủ tiệm tạp hóa ngất xỉu sau khi gặp 2 phụ nữ lạ

Nguyễn Thảo
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ nghi xịt thuốc mê cướp tài sản ở Đắk Lắk đăng tải trên mạng xã hội đã được cơ quan chức năng kết luận là sai sự thật. Hiện cơ quan công an đang xác minh và xử lý chủ tài khoản đưa tin sai.

Ngày 2/3, thông tin từ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã nhận được báo cáo của Công an xã Krông Pắc về vụ việc một cô gái bán hàng ngất xỉu sau khi nói chuyện với hai phụ nữ lạ.

Theo kết quả xác minh, sáng 25/2, Nguyễn Ngọc Thiên Trang (33 tuổi, trú xã M’Đrăk) cùng mẹ ruột là bà Đỗ Thị Dung (55 tuổi, trú xã Krông Buk) mượn xe máy của một người dân trong thôn để đến xã Krông Pắc tìm một người đàn ông tên Giang. Người này chị Trang quen qua Facebook.

z7578459623783-a9fbacb708fd383458f8f01f2f636cdf.jpg
Hình ảnh hai mẹ con chị Trang bị đưa lên mạng xã hội .

Thời gian quen biết và nảy sinh tình cảm với ông Giang, chị Trang nhận thấy người đàn ông này có nhiều biểu hiện không thật thà, mâu thuẫn nên chị quyết định đến nơi ở của người này để làm rõ. Ông Giang có nói với chị Trang rằng mình sinh sống ở xã Krông Pắk và cả hai từng gặp nhau tại xã này.

Sau khi đến xã Krông Pắc, mẹ con chị Trang đã đến những địa điểm đã từng được Giang dẫn đến trước đây để hỏi thăm nhưng không ai xác nhận có quen biết ông này. Tiếp đó, chị Trang cùng mẹ di chuyển vào chợ Hòa An để hỏi thăm vì trước đây ông Giang từng nói có người thân buôn bán tại chợ này. Khi hai mẹ con vào hỏi tại một quầy tạp hóa về thông tin trên thì chủ quầy trả lời không biết.

Sau đó, chị Trang đưa hình ảnh Giang trong điện thoại để hỏi thêm. Ít phút sau, chủ quầy đi ra phía trước thì ngất xỉu. Thời điểm này, tại chợ đang xuất hiện tin đồn có người “bỏ bùa”, “thôi miên” để cướp tài sản nên một số người dân nghi ngờ Trang và bà Dung liên quan. Lo ngại mất an toàn, hai mẹ con chị rời khỏi khu vực và trở về nhà.

Đến trưa 27/2, chị Trang phát hiện trên mạng xã hội Facebook một tài khoản cá nhân đăng tải hình ảnh kèm nội dung cho rằng chị đã thôi miên nhằm cướp tài sản. Nhận thấy sự việc không đúng sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân nên chị Trang đã đề nghị cơ quan công an làm rõ.

image-34.jpg
Bài đăng trên mạng xã hội tìm 2 người đi xe máy nghi liên quan vụ xịt thuốc mê.

Qua xác minh, Công an xã Krông Pắc xác định, bà Dung và chị Trang không có hành vi dùng thuốc mê để thôi miên nhằm cướp tài sản như các trang mạng xã hội đã đăng tải. Việc chủ quầy tạp hoá ngất xỉu không liên quan đến 2 người này. Về nguyên nhân ngất xỉu, công an cho rằng, cần có cơ quan chuyên môn khám và kết luận.

Công an xã Krông Pắc cho biết đang tiếp tục rà soát, xử lý hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng uy tín, danh dự cá nhân theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thảo
#Đắk Lắk #xịt thuốc mê #thông tin sai sự thật #thôn tin chính thức #xã Krông Pắk

