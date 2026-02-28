Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ ý nghĩa tại biên giới Gia Lai

Hương Chi

TPO - Tại xã Ia Nan và Đồn Biên phòng Ia Nan (tỉnh Gia Lai), chương trình "Tháng ba biên giới" của các bạn trẻ TPHCM đã hiện thực hóa mục tiêu của phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và đẩy mạnh chiến dịch "Nghĩa tình biên giới, hải đảo".

Chiều 28/2, đoàn viên, thanh niên CLB Tiếng Anh vì cộng đồng Bình Dương (trực thuộc Hội LHTN Việt Nam TPHCM) phối hợp cùng Đảng ủy, UBND, UB MTTQ Việt Nam xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2026 và hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại xã Ia Nan và Đồn Biên phòng Ia Nan.

Tham gia chương trình ý nghĩa tại khu vực biên giới này có Siu Trung – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

bien-gioi-4.jpg
Ban tổ chức tặng máy photocopy cho Đồn Biên phòng Ia Nan
bien-gioi-1.jpg
Khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Trong hành trình này, các bạn trẻ TPHCM đã trao tặng 10 góc học tập tại Trường Tiểu học - THCS Lê Văn Tám (Pleiku); Trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 1 máy photocopy cho Đồn Biên Phòng Ia Nan.

Các bạn trẻ đã tổ chức "Gian hàng 0 đồng" cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số, vùng xã biên giới. Trao tặng 150 phần quà gồm: gạo, mì tôm, mắm, muối và nhu yếu phẩm; 100 balo, dụng cụ học tập cho học sinh tiểu học tại xã Ia Nan, tổng trị giá 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban chủ nhiệm CLB Tiếng Anh vì cộng đồng Bình Dương có buổi tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trên địa bàn xã, đồng thời tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tầm quan trọng của việc học tiếng Anh trong kỷ nguyên số và tiếng Anh được lựa chọn là môn học bắt buộc ở các cấp học từ năm học 2026-2027.

bien-gioi-3.jpg
bien-gioi-6.jpg
Đoàn viên, thanh niên tổ chức "Gian hàng 0 đồng"

Anh Trương Chấn Sang – Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh vì cộng đồng Bình Dương cho biết, các hoạt động trong chương trình "Tháng ba biên giới" đã hiện thực hóa mục tiêu của phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và đẩy mạnh chiến dịch "Nghĩa tình biên giới, hải đảo". Đây là năm thứ 6 CLB tổ chức chuỗi hành trình "Tháng Ba Biên Giới" tại tỉnh Gia Lai".

Theo anh Sang, những hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục và tuyên truyền đến các đoàn viên thanh niên, thiếu nhi về tình yêu đối với biên giới và biển đảo.

bien-gioi.jpg
Cán bộ, chiến sĩ phục vụ "Gian hàng 0 đồng" cho người dân
bien-gioi-2.jpg
bien-gioi-0.jpg
Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
Hương Chi
#Tổ quốc tôi #biên giới #Gia Lai #hoạt động tình nguyện #quà tặng #giáo dục

