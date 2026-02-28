Cận cảnh công trình bạt núi, xây kè lấn chiếm hồ Hòa Bình ở Phú Thọ

TPO - Đưa máy xúc hoạt động rầm rộ, đất đổ xuống lòng hồ Hòa Bình, kè đá, sân bê tông mọc lên trên đất rừng… là những hình ảnh ghi nhận tại xóm Mơ, xã Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ)...