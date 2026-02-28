Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Cận cảnh công trình bạt núi, xây kè lấn chiếm hồ Hòa Bình ở Phú Thọ

Viết Hà

TPO - Đưa máy xúc hoạt động rầm rộ, đất đổ xuống lòng hồ Hòa Bình, kè đá, sân bê tông mọc lên trên đất rừng… là những hình ảnh ghi nhận tại xóm Mơ, xã Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ)...

VIDEO: Cận cảnh công trình bạt núi, xây kè lấn chiếm hồ du lịch cấp quốc gia (hồ Hoà Bình) ở Phú Thọ.
18.jpg
Tại xóm Mơ, xã Đà Bắc, một số cá nhân đã ngang nhiên san lấp hàng nghìn mét vuông mặt nước hồ Hòa Bình. Đáng chú ý, có trường hợp tự ý bạt núi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng trái phép﻿ để xây dựng sân thể thao. “Có đoàn về kiểm tra, lập biên bản, nhưng sau đó công trình vẫn còn nguyên, không bị tháo dỡ, cũng không được khắc phục”, một người dân phản ánh.
a8.jpg
a9.jpg
Mép hồ Hòa Bình tại xóm Mơ trước thời điểm bị các cá nhân vi phạm xây kè đá và đổ đất lấn chiếm.
a5.jpg
tp-2-637.jpg
Theo người dân, từ tháng 11/2025, ông Phạm Duy Quang (SN 1983) đã thuê máy xúc và nhân công xây kè, đổ đất lấn hồ, thi công suốt ngày đêm. Đầu tháng 12/2025, phóng viên ghi nhận hiện trạng và phản ánh vụ việc tới UBND xã Đà Bắc. Cuối tháng 1/2026, ông Quang, chủ thửa đất vi phạm cam kết tự tháo dỡ bờ kè, hoàn trả hiện trạng trong vòng hai tuần.
tp-9.jpg
tp-3.jpg
Hình ảnh ghi nhận vào đầu tháng 12/2025 và cuối tháng 2/2026 cho thấy hiện trạng thửa đất gần như không thay đổi; phần kè đá và diện tích đất lấn chiếm lòng hồ vẫn tồn tại, không được tháo dỡ theo đúng cam kết.
tp-12.jpg
tp-23.jpg
Thay vào đó, chủ công trình vi phạm tiếp tục gia cố, phủ đất, trồng cỏ và cây lâu năm, tạo cảm giác phần đất đã tồn tại từ lâu, khó nhận biết dấu hiệu lấn hồ.
25.jpg
Theo quan sát của phóng viên, khi mực nước hồ rút xuống, khu đất liền kề tiếp tục lộ ra kè đá và đất mới đắp, vươn xa hơn về phía lòng hồ﻿ so với phần đất nêu trên. Khu đất này được xác định thuộc một cơ sở homestay gần đó.
a4.jpg
24.jpg
Cơ sở lưu trú của ông Lưu Anh Tú (SN 1982) tại xóm Mơ. Chủ cơ sở ngoài lấn diện tích mặt nước, còn tự ý san gạt đất rừng, đổ bê tông làm sân thể thao và đường nội bộ. Phần đất bạt từ sườn đồi được ủi xuống sát bờ hồ để mở rộng mặt bằng kinh doanh.
tp-7.jpg
Chính quyền địa phương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính﻿. Trước đó, từ ngày 1/12/2025, ông Tú tự ý chuyển đổi 997,5m2 đất rừng sang đất phi nông nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Cụ thể, 633,2m2 được đổ bê tông làm đường và 364,3m2 làm sàn bê tông. Ngày 23/1/2026, UBND xã ra quyết định xử phạt ông Tú 5 triệu đồng, đồng thời buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu trong thời hạn 10 ngày.
14.jpg
Tuy vậy, đến nay diện tích gần 1.000m2 đất rừng﻿ bị chuyển mục đích trái phép vẫn chưa được hoàn trả. Sân thể thao và đường bê tông tiếp tục được khai thác. Người dân cho biết, tại đây vẫn diễn ra các hoạt động thể thao phục vụ khách lưu trú.
tp-5.jpg
Thực tế này đặt ra dấu hỏi lớn về hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai của chính quyền địa phương; đồng thời cho thấy công tác giám sát﻿, xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi bạt núi, xây sân thể thao và lấn chiếm hồ Hòa Bình đang có dấu hiệu buông lỏng.
Viết Hà
#Hồ Hòa Bình #lấn chiếm đất #xây dựng trái phép #bạt núi #đất rừng #kiểm tra #xã Đà Bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục