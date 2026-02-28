Cận cảnh công trình bạt núi, xây kè lấn chiếm hồ Hòa Bình ở Phú Thọ

TPO - Đưa máy xúc hoạt động rầm rộ, đất đổ xuống lòng hồ Hòa Bình, kè đá, sân bê tông mọc lên trên đất rừng… là những hình ảnh ghi nhận tại xóm Mơ, xã Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ)...
Mép hồ Hòa Bình tại xóm Mơ trước thời điểm bị các cá nhân vi phạm xây kè đá và đổ đất lấn chiếm.
Theo người dân, từ tháng 11/2025, ông Phạm Duy Quang (SN 1983) đã thuê máy xúc và nhân công xây kè, đổ đất lấn hồ, thi công suốt ngày đêm. Đầu tháng 12/2025, phóng viên ghi nhận hiện trạng và phản ánh vụ việc tới UBND xã Đà Bắc. Cuối tháng 1/2026, ông Quang, chủ thửa đất vi phạm cam kết tự tháo dỡ bờ kè, hoàn trả hiện trạng trong vòng hai tuần.
Hình ảnh ghi nhận vào đầu tháng 12/2025 và cuối tháng 2/2026 cho thấy hiện trạng thửa đất gần như không thay đổi; phần kè đá và diện tích đất lấn chiếm lòng hồ vẫn tồn tại, không được tháo dỡ theo đúng cam kết.
Thay vào đó, chủ công trình vi phạm tiếp tục gia cố, phủ đất, trồng cỏ và cây lâu năm, tạo cảm giác phần đất đã tồn tại từ lâu, khó nhận biết dấu hiệu lấn hồ.
Cơ sở lưu trú của ông Lưu Anh Tú (SN 1982) tại xóm Mơ. Chủ cơ sở ngoài lấn diện tích mặt nước, còn tự ý san gạt đất rừng, đổ bê tông làm sân thể thao và đường nội bộ. Phần đất bạt từ sườn đồi được ủi xuống sát bờ hồ để mở rộng mặt bằng kinh doanh.