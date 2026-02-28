Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Nữ chủ tiệm tạp hoá ngất xỉu sau khi gặp 2 người lạ tiết lộ nhiều tình tiết ám ảnh

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi tiếp xúc và nhìn vào màn hình điện thoại do một người phụ nữ lạ mặt đưa tới, nữ chủ tiệm tạp hoá tại Đắk Lắk bất ngờ ngã xuống đất. Kể lại sự việc, nữ chủ tiệm tiết lộ nhiều tình tiết ly kỳ.

Ngày 28/2, chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, chị Nguyễn Thị Thu C. (23 tuổi, chủ tiệm tạp hóa tại chợ Hòa An, thôn Tân Tiến, xã Krông Pắc, Đắk Lắk) vẫn chưa hết ám ảnh khi kể lại diễn biến mình bất ngờ ngất xỉu sau khi tiếp xúc với hai người phụ nữ lạ. Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận với nghi ngờ bị "xịt thuốc mê".

Theo chị C., khoảng 12h trưa 25/2, khi đang bán hàng bình thường thì một phụ nữ lạ mặt bước vào hỏi thăm một người tên Vân bán đồ trong chợ. Chị trả lời không biết, thì người nữ nhanh chóng rời đi rồi quay lại cùng một người khác, đưa điện thoại về phía chị và liên tục hỏi: “Có biết người này không, biết người này không?”.

Chị C. cho biết mình có nhìn vào màn hình điện thoại và thấy hình “đàn ông, đầu trọc”. Ngay sau đó, chị bắt đầu có biểu hiện bất thường. “Tự nhiên lúc đó vai tôi nặng trĩu, chân tay bắt đầu cứng lại rồi toàn thân mềm nhũn ra. Tôi ngã xuống ngay tại chỗ. Dù đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nhận thức được mình đang ngã và sau đó nghe mọi người xung quanh gọi nhưng không thể cử động hay ngồi dậy, miệng cũng bị đơ nên không nói được”, chị C. kể.

n.gif
Camera ghi lại cảnh chị C. bất ngờ ngất xỉu, ngã xuống đất.

Chị C. cho hay, sau khi ngất xỉu, chị được mẹ cùng và mọi người dìu vào bên trong, xoa bóp và cho uống nước. Khoảng 30 phút sau, cơ thể chị mới dần hồi phục. Chị C. khẳng định trước nay sức khỏe hoàn toàn bình thường, chưa từng bị ngất xỉu hay rơi vào tình trạng tương tự.

Trong hai người phụ nữ xuất hiện tại quán, chị chỉ nhìn rõ người tiếp xúc đầu tiên với mình. “Người phụ nữ đó khoảng hơn 30 tuổi, da trắng như phấn, nhìn còn khá trẻ. Lúc nói chuyện, người này có kéo khẩu trang xuống một chút rồi kéo lên lại nên tôi thấy được mặt”, chị C. tiết lộ.

Người còn lại đứng phía sau nên chị không quan sát rõ đặc điểm nhận dạng. Tuy nhiên, chị cho biết nếu gặp lại, chị vẫn có thể nhận ra người đã tiếp xúc trực tiếp với mình trước đó. “Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera an ninh của quán ghi lại. Nếu không có camera chắc khó ai tin lắm, người ta lại tưởng tôi diễn. Sau sự việc, tôi đã đến Công an xã Krông Pắk trình báo”, chị C. thông tin.

Như báo Tiền Phong đưa tin, vụ nữ chủ tiệm tạp hóa bất ngờ ngất xỉu sau khi tiếp xúc hai người lạ được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản đăng hình ảnh camera an ninh, nhận diện hai phụ nữ đi xe máy xuất hiện gần quán và đặt nghi vấn bị xịt thuốc mê nhằm cướp tài sản, đồng thời cảnh báo người dân cảnh giác.

m.jpg
Hai người phụ nữ bị nghi liên quan đến vụ nữ tiệm tạp hoá ngất xỉu.

Vụ việc đang được Công an xã Krông Pắk xác minh, ban đầu chưa ghi nhận thiệt hại về tài sản. Còn nguyên nhân khiến chị C. ngất xỉu vẫn đang được làm rõ.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #ngất xỉu #tạp hoá #người lạ #công an #thuốc mê #kể lại #ly kỳ #ám ảnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục