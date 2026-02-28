Chủ tịch tỉnh Phú Thọ chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ bạt núi, lấn hồ Hòa Bình

TPO - Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm tình trạng bạt núi, lấn chiếm Hồ Hòa Bình tại khu vực xã Đà Bắc.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong sau bài “Ngang nhiên bạt núi, lấn hồ du lịch cấp quốc gia” , ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, ông sẽ giao các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý sai phạm.

Ngay sau có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Huy Nhuận yêu cầu, các đơn vị chức năng của Sở kiểm tra. Chiều 27/2, Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin, khu đất của ông Phạm Duy Quang có diện tích khoảng 1.800m2, nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp; trong đó có khoảng 900m2 kè lấn lòng hồ Hòa Bình. Hiện ông Quang đã trồng cây mỡ và cỏ tại khu vực này.

Nhiều điểm vi phạm quanh hồ Hòa Bình

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin tại xóm Mơ, xã Đà Bắc, một số cá nhân tự ý xây kè, san lấp hàng nghìn mét vuông mặt nước hồ Hòa Bình. Một chủ một cơ sở lưu trú khu vực gần đó còn san gạt đất rừng, xây dựng đường bê tông và sân thể thao trái phép.

Đầu tháng 12/2025, phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận sự việc và phản ánh đến UBND xã Đà Bắc. Sau đó, UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra để xem xét thực trạng.

Cuối tháng 1/2026, UBND xã Đà Bắc cung cấp cho phóng viên một văn bản của ông Phạm Duy Quang (SN 1983), chủ thửa đất có hiện tượng san lấp nêu trên. Trong văn bản, ông Quang thừa nhận vi phạm, đề nghị không xử phạt vi phạm hành chính và cam kết trong vòng 2 tuần sẽ tự tháo dỡ kè, hoàn trả hiện trạng ban đầu.

Thửa đất mà ông Phạm Duy Quang thừa nhận có lấn chiếm hồ Hòa Bình.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, bờ kè và phần đất lấn chiếm lòng hồ của ông Quang không những chưa được bồi hoàn, mà khu vực này đang được trồng cỏ, cây lâu năm.

Đối với trường hợp chủ cơ sở lưu trú san gạt đất rừng làm đường bê tông, sân thể thao, UBND xã Đà Bắc xác định, diện tích đất bị san gạt thuộc cơ sở kinh doanh lưu trú do ông Lưu Anh Tú (SN 1982) làm chủ. Theo UBND xã, từ ngày 1/12/2025, ông Tú đã tự ý chuyển 997,5m2 đất rừng sang đất phi nông nghiệp khi chưa được phép. Trong đó, tự ý chuyển đổi 633,2m2 đất rừng để làm đường bê tông và 364,3m2 làm sàn bê tông.

Ngày 23/1/2026, UBND xã ban hành quyết định xử phạt ông Tú 5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu khôi phục hiện trạng trong thời hạn 10 ngày. Tuy nhiên, sau 2 tháng kể từ khi ban hành quyết định xử phạt, diện tích 997,5m² đất rừng bị chuyển mục đích trái phép vẫn tồn tại nguyên trạng.

Sân thể thao do ông Lưu Anh Tú xây dựng trái phép trên đất rừng.

Đối với vi phạm của ông Lưu Anh Tú, kết quả kiểm tra xác định tổng diện tích khoảng 1.000m2, gồm sân Pickleball, tuyến đường đã đổ bê tông trên nền đường dân sinh sẵn có và bãi đổ thải thuộc lô 129, khoảnh 15, tiểu khu 41, nằm trong quy hoạch rừng sản xuất.