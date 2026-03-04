Bãi rác lớn nhất Thanh Hóa bị yêu cầu tạm ngưng tiếp nhận vì quá tải

TPO - Tình trạng mùi hôi thối và ruồi nhặng phát sinh từ Khu xử lý rác thải Đông Nam (Thanh Hóa) đã kéo dài nhiều năm, khiến cuộc sống người dân xung quanh bị đảo lộn. Trước mắt, nhà máy được yêu cầu tạm ngừng tiếp nhận rác cho đến khi có văn bản mới

Khu xử lý rác thải Đông Nam (phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) hoạt động từ tháng 9/2014 bằng hình thức chôn lấp, do Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa quản lý, vận hành. Đây được xem là bãi rác lớn nhất tỉnh này.

Đến cuối tháng 3/2025, sau khi hoàn thành Nhà máy xử lý rác thải Đông Nam, Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ môi trường ECOTECH (gọi tắt là Công ty ECOTECH, chủ đầu tư nhà máy) được vận hành thử nghiệm, và chính thức được cho tiếp nhận, xử lý rác thải với công suất 500 tấn/ngày từ tháng 1/2026 bằng công nghệ phân loại, sản xuất phân hữu cơ vi sinh, tái chế nhựa và đốt rác thay cho việc chôn lấp rác như trước.

Người dân phường Đông Quang phản ánh tình trạng ô nhiễm tại nhà máy xử lý rác

Theo người dân khu phố Hạnh Phúc Đoàn (phường Đông Quang) cho biết, nhiều hộ dân của khu phố chỉ cách bãi xử lý rác chừng 500m. Từ khi bãi xử lý rác hoạt động, cuộc sống người dân bị đảo lộn bởi mùi hôi thối, ruồi nhặng tấn công.

“Mỗi khi thay đổi thời tiết hoặc đổi hướng gió, mùi hôi từ bãi rác lại xộc thẳng vào khu dân cư. Cuộc sống không thể chịu nổi, ruồi nhặng bám đầy nhà, sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, ông Văn Doãn Thái (55 tuổi, trú phường Đông Quang) cho hay.

Người dân địa phương cho biết từng nhiều lần “cầu cứu” cơ quan chức năng, đơn vị xử lý rác cũng ban hành cam kết không để xảy ra hôi thối song tình trạng không được cải thiện.

Trước tình trạng ô nhiễm kéo dài, người dân từng nhiều lần dựng lán, chặn xe chở rác vào nhà máy để yêu cầu khắc phục. Lần gần đây nhất là ngày 18/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), khi nhiều gia đình đang sum họp đầu năm thì mùi hôi thối và ruồi nhặng bao trùm khắp khu dân cư.

Người dân nhiều lần dựng lán ngăn không cho xe vào bãi rác.

Việc chặn xe khiến rác thải tại 7 phường trung tâm (khu vực TP Thanh Hóa cũ) và một số vùng lân cận ùn ứ hàng ngàn tấn tại lề đường, vỉa hè và các điểm tập kết tạm thời trong nhiều ngày.

Ông Hoàng Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Đông Quang, cho biết sau khi xảy ra sự việc, địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị vận hành để đối thoại, tuyên truyền người dân. Hiện người dân đã dỡ lán, không còn chặn xe vào bãi rác.

Theo ông Hưng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ngành chức năng đã yêu cầu đơn vị xử lý khắc phục lượng rác tồn đọng và xây dựng giải pháp xử lý ô nhiễm lâu dài. Trước mắt, nhà máy được yêu cầu tạm ngừng tiếp nhận rác cho đến khi có văn bản mới. Lượng rác phát sinh hằng ngày tại phường và khu vực lân cận đang được điều chuyển đến nơi xử lý khác.

Người dân mong cơ quan chức năng sớm có phương án xử lý dứt điểm ô nhiễm.

Ông Trần Văn Hòa, Tổng giám đốc Công ty ECOTECH – đơn vị vận hành Khu xử lý rác thải Đông Nam đã thừa nhận quá trình tiếp nhận, xử lý rác nhiều lần phát sinh mùi hôi và ruồi nhặng ảnh hưởng đến người dân.

Riêng dịp Tết Nguyên đán vừa qua, có ngày lượng rác tiếp nhận lên tới 1.200 tấn, trong khi công suất thiết kế tối đa của nhà máy chỉ khoảng 500 tấn/ngày, dẫn đến quá tải, ùn ứ và hệ thống xử lý mùi không đáp ứng kịp

Hiện nhà máy còn tồn khoảng 2.000 tấn rác đã được ủ, khử mùi theo quy trình. Theo đại diện doanh nghiệp, nhà máy có thể tiếp nhận 400–500 tấn/ngày theo thiết kế, song đang chờ ý kiến từ Sở Nông nghiệp và Môi trường trước khi tiếp tục nhận rác.