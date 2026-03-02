Chung tay trồng cây thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

TPO - Lễ phát động “Tết trồng cây” không chỉ là hoạt động hưởng ứng đầu xuân mà còn là nhiệm vụ chính trị gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 đã được tổ chức tại Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội), sáng 28/2. Lễ phát động được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an; Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ; cùng sự phối hợp triển khai của Công đoàn Công an Nhân dân, Công ty Cổ phần Tập đoàn Won Group, Công ty TNHH MTV In Ba Đình - Bộ Công an và Vườn Quốc Gia Ba Vì.

Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường; đồng thời cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ phát động Tết trồng cây Xuân năm 2026.

Phong trào “Tết trồng cây” được phát động từ lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Sau 66 năm thực hiện, phong trào đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống mỗi dịp xuân về. Nhiều đồi núi trọc được phủ xanh, nhiều cánh rừng được phục hồi, tỷ lệ che phủ rừng không ngừng tăng lên, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chung tay thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Tại Lễ phát động Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu: Chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động thực chất; trồng cây nào – sống tốt cây đó; trồng cây gắn với quy hoạch đô thị xanh – thông minh – hiện đại; phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường. Tinh thần đó đã được cụ thể hóa mạnh mẽ trong chương trình tại Ba Vì.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, thể hiện sự đồng thuận giữa cơ quan quản lý nhà nước và khu vực doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an nhấn mạnh: Lễ phát động “Tết trồng cây” không chỉ là hoạt động hưởng ứng đầu xuân mà còn là nhiệm vụ chính trị gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh phát biểu.

Ông yêu cầu các đơn vị tham gia phải quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước: triển khai trồng cây bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy hoạch; “trồng cây nào, sống tốt cây đó”; gắn hoạt động trồng cây với công tác giáo dục ý thức trách nhiệm, kỷ luật và tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh đồng thời đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện, coi đây là hoạt động lâu dài, có theo dõi, chăm sóc và đánh giá kết quả cụ thể, qua đó góp phần lan tỏa mô hình phối hợp hiệu quả giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong công cuộc phát triển xanh của đất nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức trồng cây.

Theo ông, phong trào “Tết trồng cây” hôm nay chính là hành động cụ thể góp phần tăng khả năng hấp thụ carbon, cải thiện hệ sinh thái và nâng cao sức chống chịu trước biến đổi khí hậu. Việc các đơn vị, trong đó có Won Group, Công ty TNHH MTV In Ba Đình và các doanh nghiệp cộng đồng khởi nghiệp, chủ động hưởng ứng và triển khai thực chất đã thể hiện rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi và phát triển bền vững của quốc gia.

Là các đơn vị phối hợp triển khai chương trình, Won Group và Công ty TNHH MTV In Ba Đình khẳng định cam kết đồng hành cùng chủ trương phát triển xanh của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu. Chương trình được triển khai với tinh thần: trồng cây gắn với chăm sóc, theo dõi và duy trì hiệu quả lâu dài, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức.

Các đại biểu tại lễ phát động.

Ông Đỗ Văn Hiệu – Phó Tổng Giám Đốc Won Group cho biết, các đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan chủ trì để thực hiện chương trình hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.

Lễ phát động khép lại với hình ảnh những mầm xanh được gieo xuống đất Ba Vì – mở ra hành trình dài hạn vì một Việt Nam xanh hơn, bền vững hơn và thịnh vượng hơn.