Lãnh đạo thuế tỉnh Quảng Ngãi nói gì về việc 2 đơn vị cấp dưới xin tiền 20 xã, phường?

TPO - Lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận việc thuế cơ sở gửi tờ trình đến hàng chục xã, phường xin hỗ trợ kinh phí để “động viên tinh thần” cán bộ là không phù hợp, tạo dư luận không tốt và ảnh hưởng đến uy tín ngành.

Sẽ chấn chỉnh

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi, có 3 đơn vị thuế cơ sở gửi tờ trình đến các địa phương thuộc địa bàn phụ trách để xin hỗ trợ kinh phí. Tùy từng xã, phường mà thuế cơ sở xin hỗ trợ 30 - 50 triệu đồng. Qua đó có 20 xã, phường đã chuyển tiền hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Tiếp - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các thuế cơ sở ban hành các tờ trình xin hỗ trợ kinh phí nhưng không báo cáo với cấp trên. Tuy nhiên, bản chất của việc xin hỗ trợ là nhằm phục vụ công việc. Văn bản gửi các xã, phường có nhiều câu từ chưa phù hợp đã tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến nỗ lực và uy tín của ngành thuế.

“Việc đề nghị hỗ trợ kinh phí để động viên tinh thần cán bộ là không phù hợp, tạo dư luận không tốt. Tôi sẽ cho kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc này. Quan điểm của Thuế tỉnh Quảng Ngãi là sẵn sàng trả lại tiền cho các đơn vị đã hỗ trợ. Tuy nhiên, việc hoàn trả còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề nên Thuế tỉnh phải xin ý kiến chỉ đạo”, ông Tiếp nói.

Trụ sở Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Được biết, thời gian qua, nhiều xã, phường tỉnh Quảng Ngãi nhận được văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí từ các đơn vị thuế cơ sở. Theo phản ánh của các xã, phường việc đề nghị hỗ trợ khiến không ít địa phương rơi vào thế lúng túng. Do không có kinh phí nên nhiều địa phương đành “làm ngơ” hoặc chỉ hỗ trợ một phần nhỏ so với số tiền cơ quan thuế đề nghị.

Không nhớ đã gửi văn bản đến bao nhiêu xã phường

Theo tìm hiểu, cuối năm 2025, Thuế Cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi đã gửi nhiều văn bản đến các xã, phường trên địa bàn phụ trách, đề nghị hỗ trợ kinh phí. Đơn vị này hiện quản lý 19 xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi.

Trong văn bản do ông Phạm Tuấn Hùng - Trưởng Thuế Cơ sở 2, ký gửi các xã, phường nêu rõ, để động viên tinh thần làm việc của công chức thuế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Thuế Cơ sở 2 đề nghị xã, phường hỗ trợ 30 - 50 triệu đồng.

Số tiền này được dùng chi hỗ trợ cho cán bộ làm việc ngoài giờ, triển khai các biện pháp và giải pháp chống thất thu, khai thác nguồn thu, xử lý nợ đọng thuế góp phần tăng thu cho ngân sách…

Theo ông Phạm Tấn Hùng - Trưởng Thuế Cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi, do nguồn kinh phí từ cơ quan thuế cấp trên không bảo đảm cho hoạt động thường xuyên nên đơn vị phải đề nghị địa phương hỗ trợ.

“Tôi không nhớ cụ thể đã gửi văn bản đến bao nhiêu xã, phường, tùy địa phương có khả năng cân đối ngân sách thì chúng tôi gửi đề nghị. Việc xin hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Dù chính quyền 2 cấp hay 3 cấp thì định mức chi vẫn áp dụng như nhau, địa phương có nguồn dự phòng. Chúng tôi xin để chi làm thêm giờ theo Luật Lao động”, ông Hùng nói.

Trụ sở Thuế Cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi.

Không chỉ Thuế Cơ sở 2, Thuế Cơ sở 1 tỉnh Quảng Ngãi cũng đã gửi văn bản đến một số xã, phường xin hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác thu thuế năm 2025.

Theo Thuế Cơ sở 1, năm 2025, tình hình thu ngân sách trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do giá cả tăng cao, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế chậm lại; nhà nước triển khai các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định và phục hồi sản xuất. Để động viên, khen thưởng cán bộ, viên chức, Thuế Cơ sở 1 đề nghị các xã hỗ trợ kinh phí từ 30-50 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Thuế Cơ sở 1, đơn vị hiện quản lý 11 xã thuộc địa bàn các huyện Bình Sơn và Trà Bồng trước đây. Đến nay, đơn vị đã gửi văn bản xin hỗ trợ tại 6 xã; trong đó 4 xã Bình Chương, Trà Bồng, Đông Sơn và Bình Sơn đã chuyển kinh phí hỗ trợ, mỗi xã từ 15 – 20 triệu đồng.

“Sau sáp nhập, biên chế ngành thuế giảm, trong khi khối lượng công việc tăng do triển khai nhiều đề án chống thất thu, xóa bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh. Kinh phí cấp trên phân bổ không đủ nên chúng tôi phải xin địa phương hỗ trợ. Anh em cán bộ, viên chức làm việc rất vất vả nên cần hỗ trợ kinh phí. Sau khi nhận tiền, đơn vị đã chi trả cho cán bộ, viên chức”, lãnh đạo Thuế Cơ sở 1 cho hay.