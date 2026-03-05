Những màn 'so sừng' kịch tính tại Lễ hội chọi trâu Hải Lựu ở Phú Thọ

TPO - Trong hai ngày 4-5/3 (tức 16–17 tháng Giêng âm lịch), Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu (thuộc huyện sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi những màn so tài kịch tính của mỗi cặp đấu.