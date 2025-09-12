Gần 500 cảnh sát đảm bảo an ninh Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025

TPO - UBND phường Đồ Sơn đang phối hợp với Công an TP Hải Phòng lên phương án huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân và du khách xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2025.

Sáng 12/9, UBND phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng) tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025.

Lễ hội chọi trâu năm nay vẫn duy trì hai phần lễ và hội theo truyền thống. Phần lễ bao gồm các nghi thức truyền thống như: dâng hương, thượng cờ khai hội, rước nước, lễ tống thần...

Phần hội diễn ra ngày 30/9 (tức 9/8 âm lịch) tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn. Lễ hội năm nay có 16 trâu chọi tham gia, trong đó có 3 trâu nhập từ Thái Lan.

Ông Phạm Hoàng Tuấn – Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn cho biết, để đảm bảo chất lượng và an toàn, địa phương đã tổ chức 3 đợt kiểm tra, đánh giá các “ông trâu” theo tiêu chí quy định.

Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn thông tin về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025.

Những trâu có biểu hiện hung dữ, tấn công người sẽ bị loại khỏi danh sách thi đấu. Các chủ trâu phải chịu trách nhiệm nếu vẫn đăng ký khi trâu không đủ điều kiện. Ban tổ chức yêu cầu thay thế các trường hợp “ông trâu” không đạt yêu cầu nhằm bảo đảm đủ số lượng và chất lượng.

Năm nay, lần đầu tiên TP Hải Phòng hỗ trợ 1,3 tỷ đồng và địa phương phối hợp tổ chức, phát sóng trực tiếp trên VTV go. Địa phương đã phát hành 1,7 vạn vé mời gửi người dân, doanh nghiệp và các đơn vị tham gia tổ chức. Vé sẽ được phát hành tới các tổ dân phố ở địa phương, các đơn vị tài trợ.

Theo ông Tuấn, năm nay lễ hội đầu tiên được UBND phường tổ chức sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, đặt ra nhiều thách thức về nhân sự và điều kiện tổ chức. Song với quyết tâm, kinh nghiệm hàng chục năm tổ chức lễ hội của địa phương và sự hỗ trợ của thành phố, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025 hứa hẹn sẽ mang đến không khí sôi động, an toàn, đúng truyền thống, bản sắc địa phương.

Toàn cảnh Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2024.

“UBND phường Đồ Sơn đã đề xuất và đang phối hợp với Công an TP Hải Phòng lên phương án huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn. Đồng thời, có phương án kiểm soát giết mổ, bán thịt trâu chọi nghiêm ngặt, không để tình trạng trà trộn thịt trâu, làm ảnh hưởng đến uy tín, văn hóa, phong tục địa phương”, ông Phạm Hoàng Tuấn nói.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2012 - là một sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của Đồ Sơn (TP Hải Phòng).