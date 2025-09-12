Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Gần 500 cảnh sát đảm bảo an ninh Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND phường Đồ Sơn đang phối hợp với Công an TP Hải Phòng lên phương án huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân và du khách xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2025.

Sáng 12/9, UBND phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng) tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025.

Lễ hội chọi trâu năm nay vẫn duy trì hai phần lễ và hội theo truyền thống. Phần lễ bao gồm các nghi thức truyền thống như: dâng hương, thượng cờ khai hội, rước nước, lễ tống thần...

Phần hội diễn ra ngày 30/9 (tức 9/8 âm lịch) tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn. Lễ hội năm nay có 16 trâu chọi tham gia, trong đó có 3 trâu nhập từ Thái Lan.

Ông Phạm Hoàng Tuấn – Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn cho biết, để đảm bảo chất lượng và an toàn, địa phương đã tổ chức 3 đợt kiểm tra, đánh giá các “ông trâu” theo tiêu chí quy định.

tp-choi-trau3-5499.jpg
Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn thông tin về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025.

Những trâu có biểu hiện hung dữ, tấn công người sẽ bị loại khỏi danh sách thi đấu. Các chủ trâu phải chịu trách nhiệm nếu vẫn đăng ký khi trâu không đủ điều kiện. Ban tổ chức yêu cầu thay thế các trường hợp “ông trâu” không đạt yêu cầu nhằm bảo đảm đủ số lượng và chất lượng.

Năm nay, lần đầu tiên TP Hải Phòng hỗ trợ 1,3 tỷ đồng và địa phương phối hợp tổ chức, phát sóng trực tiếp trên VTV go. Địa phương đã phát hành 1,7 vạn vé mời gửi người dân, doanh nghiệp và các đơn vị tham gia tổ chức. Vé sẽ được phát hành tới các tổ dân phố ở địa phương, các đơn vị tài trợ.

Theo ông Tuấn, năm nay lễ hội đầu tiên được UBND phường tổ chức sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, đặt ra nhiều thách thức về nhân sự và điều kiện tổ chức. Song với quyết tâm, kinh nghiệm hàng chục năm tổ chức lễ hội của địa phương và sự hỗ trợ của thành phố, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025 hứa hẹn sẽ mang đến không khí sôi động, an toàn, đúng truyền thống, bản sắc địa phương.

choi-trau20-3325.jpg
Toàn cảnh Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2024.

“UBND phường Đồ Sơn đã đề xuất và đang phối hợp với Công an TP Hải Phòng lên phương án huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn. Đồng thời, có phương án kiểm soát giết mổ, bán thịt trâu chọi nghiêm ngặt, không để tình trạng trà trộn thịt trâu, làm ảnh hưởng đến uy tín, văn hóa, phong tục địa phương”, ông Phạm Hoàng Tuấn nói.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2012 - là một sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của Đồ Sơn (TP Hải Phòng).

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn #chọi trâu #du lịch Đồ Sơn #khách du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục