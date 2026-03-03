Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xác định người đổ rác ra bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa

Hoàng Phúc
TPO - Công an xác định người đàn ông ở Thanh Hóa đã thuê người dọn thân gỗ, gốc rễ và rác thải tự nhiên đổ ra bãi biển Hải Tiến để phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong mùa du lịch 2026.

Ngày 3/3, thông tin từ Công an xã Hoằng Tiến (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tiến hành làm việc, xác minh hành vi đổ rác (chất thải) ra khu vực biển Hải Tiến trên địa bàn xã.

rac.jpg
Khu vực bãi biển anh C. dọn dẹp, chở rác thải ra biển để đổ.

Qua xác minh, công an xác định Trương Đình C. (SN 1988, trú thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến) là người đã thuê 2 xe thùng tự chế (xe công nông) vận chuyển và đổ chất thải ra khu vực bãi biển Hải Tiến.

Theo công an, khoảng 15h ngày 1-3, C. gọi điện nhờ Phạm Văn Q. (SN 1987) và Trương Đình H. (SN 1981; cùng trú xã Hoằng Tiến), sử dụng 2 xe công nông vận chuyển chất thải từ bãi biển do C. quản lý vận chuyển đổ bãi biển đoạn gần Hòn Bò.

Làm việc với công an, C. cho biết số rác thải trên chủ yếu là các loại cây thân gỗ, gốc rễ và rác tự nhiên do sóng biển đánh dạt vào bờ, tích tụ từ mùa mưa bão năm 2025. Số lượng đổ thải là 3 xe, trọng lượng khoảng 1.800kg.

Người đàn ông này lý giải việc dọn dẹp bãi biển nhằm chuẩn bị phục vụ hoạt động kinh doanh trong mùa du lịch hè. Còn việc đổ rác ra biển là để lợi dụng thủy triều cuốn trôi chất thải.

1000023195.jpg
Hình ảnh chiếc xe chở rác đổ ra bãi biển.

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra vào chiều 2/3, khu vực mỏm Hòn Bò không còn rác thải anh C. thuê đổ, do thủy triều đã cuốn trôi. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ và xử lý vi phạm.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh một số xe thùng chở rác thải từ khu vực gần bờ kè, mang ra bãi biển (cạnh mũi Hòn Bò) để đổ xuống biển.

Sau nhiều chuyến xe, rác thải bị đổ thành đống lớn sát mép nước, bao gồm các cành cây, túi nylon, phế thải và nhiều loại rác khác. Sự việc được người dân và du khách ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Từ tin báo, UBND xã Hoằng Tiến đã chỉ đạo công an địa phương, phòng Kinh tế phối hợp ngành chức năng liên quan kiểm tra, xử lý người vi phạm.

Hoàng Phúc
#bãi biển #Thanh Hóa #rác thải #đổ rác #du lịch #công an

