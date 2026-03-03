Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tăng quyền chủ động cho TPHCM trong quản lý đất đai, hạ tầng

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sẽ tăng quyền chủ động cho TPHCM trong quản lý đất đai, hạ tầng, chuyển đổi số, đồng thời tạo hành lang pháp lý để huy động nguồn lực xã hội.

Sáng 3/3, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI - Đơn vị bầu cử số 12 - TPHCM, tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (giữa) cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI. Ảnh: Ngô Tùng

Đơn vị bầu cử số 12 gồm: ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV; ông Phạm Đình Dũng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM; ông Dương Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; bà Nguyễn Thị Kông Trà (Nguyễn Ngọc Hương), Giám đốc điều hành Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt; ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.

Nêu ý kiến với các ứng cử viên ĐBQH, cử tri Huỳnh Công Vinh (xã An Nhơn Tây) bày tỏ sự trân trọng đến Quốc hội vì thời gian qua Quốc hội đã thông qua nhiều chính sách chăm lo mạnh mẽ về an sinh xã hội.

Ông Vinh đồng thời bày tỏ mong muốn khi trúng cử, các đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm đến sự phát triển của địa phương, đầu tư thêm cho giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội...

Cử tri Lê Thị Hồng Việt nêu ý kiến với các ứng cử viên ĐBQH.

Trong khi đó, cử tri Lê Thị Hồng Việt (xã An Nhơn Tây) cho biết, theo Quy hoạch chung xây dựng TPHCM tại Quyết định số 1125 ngày 11/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, định hướng xã An Nhơn Tây sẽ tập trung phát triển kinh tế dịch vụ giải trí, văn hóa, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ du lịch sinh thái môi trường và nông nghiệp, trong đó gắn với Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi đang lập Hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Nhằm phát huy lợi thế đất đai, tiềm lực sẵn có và triển khai thực hiện tốt định hướng quy hoạch trên, cử tri này kiến nghị Trung ương, thành phố sớm bố trí nguồn lực để đầu tư hệ thống giao thông kết nối khu vực, đặc biệt là Dự án xây dựng đường ven sông Sài Gòn kết nối với tỉnh Tây Ninh, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã An Nhơn Tây cũng như của các xã ven sông Sài Gòn.

Tăng quyền chủ động cho TPHCM trong quản lý đất đai, hạ tầng...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với các cử tri khu vực huyện Củ Chi trước đây.

Thay mặt các ứng cử viên, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Kế thừa các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã đẩy mạnh đổi mới tư duy xây dựng pháp luật nhằm xây dựng pháp luật rõ vai, thẩm quyền của Quốc hội. Trong nhiệm kỳ, Quốc hội đã thông qua 151 luật, riêng năm 2025 đã thông qua 89 luật, cao nhất từ trước đến nay.

Trên tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm là phải tháo gỡ các điểm nghẽn để kinh tế đất nước phát triển, xã hội phát triển, thực hiện phân cấp phân quyền mạnh để địa phương biết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận: hòa trong tốc độ tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 là 8,02% thì GRDP của TPHCM đạt 8,03%. TPHCM là địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước, đóng góp tích cực cho cả nước.

“Với chủ trương sáp nhập tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM, TPHCM có dư địa phát triển hơn nữa”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Đất nước muốn phát triển nhanh, bền vững, trước hết thể chế phải thông suốt, minh bạch, khả thi, cùng với đó là nâng cao hiểu biết và thực thi pháp luật đối với người dân. Quốc hội ban hành luật phải đảm bảo tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển, “khó đâu tháo đó, tắc đâu thông đó”, đảm bảo kỷ cương kỷ luật trong thực thi; rà soát loại bỏ những quy định chồng chéo không còn phù hợp; chuyển từ quản lý sang kiến tạo, phát triển, minh bạch và hiệu quả.

Để phát triển cơ chế đặc thù TPHCM, ông Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện chính sách về tài chính, đầu tư minh bạch, nhất là quy hoạch thì phải triển khai.

“Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM đã khởi động. Chúng ta hy vọng thu hút nhiều nhà đầu tư về tài chính về TPHCM nói riêng và đất nước nói chung, phục vụ cho sự phát triển”, người đứng đầu Quốc hội nói và cho biết sẽ tăng quyền chủ động cho TPHCM trong quản lý đất đai, hạ tầng, chuyển đổi số, đồng thời tạo hành lang pháp lý để huy động nguồn lực xã hội.

Về phát triển nông nghiệp và đời sống nông dân, Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận đất đai Củ Chi màu mỡ, khí hậu, thiên nhiên ưu đãi bốn mùa. Ông nêu rõ ở đây cần thể hiện là nơi “tấc đất tấc vàng”, quy hoạch “trồng con gì, nuôi con gì” để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, đồng thời có nhiều sản phẩm OCOP vươn ra trong và ngoài nước. Cùng với đó, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát huy mạnh mẽ khoa học công nghệ, ứng dụng ưu đãi bảo hiểm nông nghiệp, ổn định đầu ra; quy hoạch đất đai ổn định; đào tạo nghề, đảm bảo an sinh xã hội...