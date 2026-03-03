Cà Mau khởi công đền tưởng niệm 40.000 liệt sĩ, người có công

TPO - Công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau được đầu tư khoảng 323 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, được xây dựng trên diện tích 2,7ha.

Sáng 3/3, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức lễ khởi công công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Tham dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo, nhân dân tỉnh Cà Mau.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các lãnh đạo dự lễ khởi công.

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau là “công trình của lòng biết ơn”, nơi kết nối truyền thống với hiện tại. Công trình còn để khơi dậy ý chí, khát vọng, sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh trong hành trình phát triển.

Theo ông Ngời, thông qua công trình sẽ tiếp tục lan tỏa phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân liệt sĩ. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, để mỗi gia đình chính sách, mỗi người có công luôn được quan tâm, tôn vinh xứng đáng.

Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau được xây dựng trên diện tích 2,7ha, gồm các hạng mục chính: Đền tưởng niệm, trường lang bia ghi danh khoảng 40.000 nhân vật, nhà truyền thống, tượng điêu khắc, khuôn viên... Tổng vốn đầu tư khoảng 323 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ khởi công công trình.

Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau được đặt trong tổng thể quy hoạch 8,9ha tại phường An Xuyên, gắn với Thiền viện Trúc Lâm Cà Mau. Cùng với cụm hạng mục của đền, tỉnh cũng đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng bằng nguồn ngân sách nhà nước.