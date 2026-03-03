Bà Lê Thị Thủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

TPO - Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Chiều 3/3, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ các chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định bà Lê Thị Thủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Thủy. Ảnh: Như Ý

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Bà Lê Thị Thủy sẽ được giới thiệu để bầu tham gia Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và bầu giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trao quyết định cho bà Lê Thị Thủy.

Tân Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy sinh năm 1964; quê quán tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật học, cử nhân Luật. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, XIV.

Bà Lê Thị Thủy có quá trình công tác lâu dài tại tỉnh Nghệ An, từng trải qua nhiều chức vụ công tác: Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

Trong giai đoạn từ tháng 11/2010 đến tháng 8/2016, bà giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Từ tháng 8/2016 đến tháng 7/2019, bà giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 7/2019 đến tháng 1/2025, bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Tháng 2/2025, bà được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Đến tháng 3/2026, bà được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.