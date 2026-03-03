Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra các giải pháp cho giai đoạn tăng trưởng mới

TPO - Để chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, những ngày qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội tại các đơn vị trên địa bàn.

Tại đơn vị bầu cử số 2, ông Lê Ngọc Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng các ứng viên Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng; Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; Phạm Trần Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Đà Nẵng; Đặng Thị Thanh Trà, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, Công an thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định, việc được Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tin tưởng giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Sẽ tập trung thực hiện hiệu quả hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm, vừa hoàn thành tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân, vừa tạo đột phá đưa thành phố bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đặc biệt nhấn mạnh: Yêu cầu hoàn thiện thể chế nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát triển, khơi thông và phát huy tối đa nguồn lực xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đảm bảo các chính sách phải sát thực tiễn, khả thi, hướng đến phục vụ tốt hơn đời sống Nhân dân. Cùng với đó là bám sát cơ sở, theo dõi, giám sát và kiến nghị giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân...

Bên cạnh đó, nhiệm vụ trọng tâm nữa là tập trung cao độ cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, quyết tâm đưa Đà Nẵng bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với tốc độ tăng trưởng kinh tế từ hai con số trở lên. Tranh thủ tối đa sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế vượt trội, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trọng tâm là triển khai 8 nhóm giải pháp đồng bộ. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là khâu then chốt. Thành phố sẽ chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời ưu tiên phát triển nhân lực trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, tài chính, logistics, quản lý đô thị và chuyển đổi số.

Đà Nẵng cũng sẽ đẩy nhanh điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, mở rộng không gian phát triển; xúc tiến thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực như trung tâm tài chính quốc tế, thương mại tự do, công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, logistics và đô thị thông minh. Cùng với đó là tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, triển khai các dự án động lực như tuyến đường sắt đô thị, công trình giao thông ngầm qua sân bay, cảng Liên Chiểu, nâng cấp hạ tầng logistics.

Song song phát triển kinh tế, thành phố sẽ hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Bí thư Thành ủy khẳng định: Sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; quyết liệt hành động để góp phần đưa Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.