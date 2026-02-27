'Tỏa sáng Blouse trắng' tôn vinh y, bác sĩ tiêu biểu của Đà Nẵng

TPO - Ngày 26/2, UBND thành phố Đà Nẵng đã trao giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026).

51 y, bác sĩ vinh dự nhận giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng”. Đây là giải thưởng thường niên riêng có của Đà Nẵng, được triển khai hơn 10 năm qua, nhằm tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân.

Lãnh đạo thành phố và Sở Y tế trao giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” cho các y, bác sĩ tiêu biểu. Ảnh: Thanh Hiền.

Ngoài ra, 4 cá nhân tiêu biểu của ngành y tế cũng được nhận Huân chương Lao động hạng 3; 17 cá nhân được trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”; 28 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 51 cá nhân tiêu biểu được vinh danh Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2025.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng gửi lời chúc mừng đến đội ngũ thầy thuốc, y bác sĩ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Lãnh đạo thành phố nhìn nhận, ngành y tế không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của thành phố.

“Trong suốt chặng đường ấy, các thế hệ thầy thuốc thành phố đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, hình ảnh người thầy thuốc vẫn luôn tỏa sáng bởi y đức, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy quên mình vì người bệnh”, ông nhấn mạnh.

Chủ tịch thành phố chia sẻ thêm, giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” là sự ghi nhận, tôn vinh xứng đáng đối với những y bác sĩ giỏi về chuyên môn, sáng về y đức, bền bỉ trong cống hiến, tận tâm với người bệnh.

Những năm qua thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng ngành y tế; mạng lưới y tế từ thành phố đến cơ sở được củng cố, nhiều kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại được triển khai thành công; đội ngũ cán bộ y tế không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng… Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành y tế tiếp tục phát huy những kết quả tích cực, đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân.