Bệnh viện tuyến cuối chuyển chiến lược từ chữa bệnh sang ‘tái tạo sự sống’

TPO - Ngày 26/2, Bệnh viện Thống Nhất chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Y học tái tạo và Phục hồi cùng Đơn vị Thẩm mỹ nội khoa, đánh dấu bước chuyển từ mô hình điều trị bệnh đơn thuần sang chăm sóc tích hợp, phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Phát biểu tại lễ khai trương, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh – Giám đốc bệnh viện cho biết việc thành lập các đơn vị mới là chiến lược phát triển chuyên sâu dựa trên nền tảng bằng chứng khoa học, trong bối cảnh dân số đang già hóa nhanh. Theo ông, y học hiện đại không chỉ dừng lại ở điều trị triệu chứng mà phải hướng đến tái tạo mô, làm chậm quá trình suy giảm chức năng và giúp người bệnh sống khỏe mạnh lâu dài.

“Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là địa chỉ uy tín giúp cải thiện khả năng vận động, giảm bệnh lý và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh”, ông Thanh nhấn mạnh.

thong-nhat-2.jpg
Bệnh viện Thống Nhất trở thành đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ phát triển y học tái tạo

Trung tâm Y học tái tạo và Phục hồi do PGS.TS.BS Võ Thành Toàn làm giám đốc, hoạt động theo mô hình tích hợp đa chuyên khoa. Các lĩnh vực trước đây còn phân tán như cơ xương khớp, da liễu – thẩm mỹ, phẫu thuật tạo hình… được hệ thống hóa trong một cấu trúc thống nhất, giúp người bệnh được đánh giá toàn diện, đặc biệt phù hợp với nhóm bệnh nhân lão hóa – đối tượng thường suy giảm đa cơ quan.

Trong giai đoạn đầu, trung tâm tập trung điều trị các bệnh lý cơ xương khớp như thoái hóa khớp, đau khớp mạn tính, tổn thương gân – dây chằng bằng các phương pháp hiện đại như huyết tương giàu tiểu cầu (PRP), chế phẩm sinh học tự thân và các kỹ thuật sinh học phân tử. Song song đó, các ứng dụng tái tạo trong điều trị bệnh da, phục hồi mô mềm, cải thiện sẹo và tổn thương sau viêm cũng được triển khai. Một số lĩnh vực như hỗ trợ phục hồi tổn thương thần kinh, tim mạch, bệnh lý chuyển hóa đang được nghiên cứu từng bước.

thong-nhat-1-1352.jpg
Y học tái tạo được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả cao trong chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng

Theo PGS.TS.BS Võ Thành Toàn, xu hướng điều trị bằng tế bào gốc hiện nay chuyển từ sử dụng tế bào “thô” sang hướng chọn lọc, chuyên biệt hóa theo từng mô, từng cơ quan. Nhiều nghiên cứu quốc tế tập trung vào exosome – chế phẩm sinh học chiết xuất từ tế bào gốc nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và giảm tác dụng không mong muốn. Trung tâm hiện phối hợp chuyên môn với Trung tâm Tế bào gốc – Đại học Quốc gia TP.HCM cùng các đối tác quốc tế, trong đó có các bệnh viện thuộc trường đại học tại Nhật Bản.

Cùng ngày, Đơn vị Thẩm mỹ nội khoa trực thuộc Khoa Da liễu – Miễn dịch dị ứng cũng chính thức ra mắt, đón đầu xu hướng làm đẹp không xâm lấn. TS.BS Trần Nguyên Ánh Tú cho biết tiêu chí của đơn vị là “an toàn – hiệu quả – tự nhiên”, với các dịch vụ điều trị mụn, nám, rối loạn sắc tố; xử lý sẹo; trẻ hóa da; tạo hình khuôn mặt không phẫu thuật. Tất cả đều được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa, theo quy trình kiểm soát chặt chẽ.

Việc tích hợp y học tái tạo và thẩm mỹ nội khoa trong một bệnh viện đa khoa tuyến cuối giúp người dân có thêm lựa chọn chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp theo chuẩn y khoa, hạn chế rủi ro từ các cơ sở làm đẹp thiếu chuyên môn. Đây cũng được xem là bước chuẩn bị quan trọng trong định hướng phát triển chuyên sâu về lão khoa và chăm sóc dài hạn của bệnh viện trong tương lai.

Vân Sơn
